Håper på bedre rydding av kulturlandskapet

– Vi er stolte av området, men ikke stolte av hvordan det fremstår i dag!

Inge Fredriksen er én av et knippe grunneiere på Hove, som fortsatt driver aktivt jordbruk i området. Sammen med Anne Lien Studsrød står han og skuer ned mot den unike rullesteinsstranda på Spornes, som er en sentral del av nye Raet nasjonalpark.

Men trær og høyt kratt gjør at man ikke lenger har fritt utsyn over horisonten.

Anne Lien Studsrød er valgt inn som grunneierrepresentant i det nye nasjonalparkstyret. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Det har jo ikke vært skjøtta. Du ser jo hvordan det har grodd igjen her nå, i forhold til hvordan det var, sier Studsrød.

Landskapsvernområdet i 17 år

Området ble regulert til landskapsvernområdet i 2000, men de to grunneierne er ikke imponert over hvordan kulturlandskapet er forvaltet siden da.

– Områdene her ifra Hoveodden og østover har vært sporadisk rydda, men nå er det jo flere meter høyt kratt igjen, og ikke mer enn 5–6 år siden det ble rydda sist, forteller Fredriksen.

Inge Fredriksen er en av få som fortsatt driver aktivt jordbruk i det som nå er blitt Raet nasjonalpark. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Han mener beiting med dyr er det eneste som gjelder her ute.

Begrensede midler

Fagdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Thomas Kiland Langeland, bekrefter at en del av området har fått gro igjen, men at de ikke har hatt midler til å gjøre noe med det.

Thomas Kiland-Langeland hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sier de ikke har hatt midler til å rydde i kulturlandskapet. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er jo en situasjon som gjelder i store deler av landet, egentlig. Det er begrensede midler til å gjøre den typen tiltak i alle de norske verneområdene, sier Langeland.

Grunneiere inn i nasjonalparkstyret

Både Studsrød og Fredriksen er valgt inn som henholdsvis styremedlem og vara i det nye nasjonalparkstyret. Det er første gang i Norge at grunneiere er representert i et nasjonalparkstyre.

– Vi er veldig glad for at vi som grunneiere får være med å påvirke hvordan området skal forvaltes, og vi håper at vi kan være med å tilføre noe positivt til nasjonalparken, sier Studsrød.

På vei ned mot sjøen på Spornes har det fått vokse fremst høy krattskog. Området ble ryddet for noen år siden. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Håper på ekstra midler

Selv om de to grunneierne tror det vil bli enda strengere reguleringer når det nå er blitt nasjonalpark, så har de forhåpninger om at det også vil føre med seg penger til rydding av kulturlandskapet.

– Vi håper jo at det blir midler til å få gjort noe, og at det skal fremstå mye finere her ute etter hvert, sier Fredriksen.

Men Langeland kan ikke love at det blir mer penger til rydding av kratt og skog, selv om det nå er blitt en nasjonalpark.

– Det er jo klart at det er et viktig område, så en kan i hvert fall håpe, avslutter Langeland.