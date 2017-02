Håper kreative drømmer kan løses her

– Det er ingen grenser for hva du kan lage, sier daglig leder og gründer Mike Troxel.

– Hvis du bare vil lage en hylle for å ha hjemme, kan du det. Hvis du vil lage et nytt konsept, som skal selge for 10 millioner kroner, så kan du det også. Det som er viktig for oss er at mennesker kommer sammen og lager ting, sier Troxel.

800 kvadratmeter

Cecilie Keim sjekker at symaskinen fungerer som den skal før de åpner. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

Om ikke lenge åpner lokalet på 800 kvadratmeter. For å benytte seg av tilbudet må man tegne et abonnement hos Makerspace.

Avdelingsleder på syavdelingen Cecilie Keim tror uansett at Makerspace Norway vil slå an. Grunnen er at det trolig er det eneste stedet i Norge som inkluderer alle. Uansett hvor stor grad av ferdigheter man har.

– Veldig mange går med en drøm og en lyst til å skape noe, men de har ikke rommet, kompetansen eller utstyret. Istedenfor å gå på treningsstudio kan de komme her og få tilgang til maskiner, kompetanse, rom og bare ha det bra, sier hun.

Sosialt og lærerikt

Målet med makerspace er å samles i en sosial setting og lage noe sammen. Troxel håper variert alder kan bidra til at man lærer tips og triks av hverandre. Ifølge han er det allerede en stor interesse før åpningen og han mener at det finnes en kreativ side i alle, og ønsker at flere tar den i bruk.

Her i snekkerverkstedet ser Troxel for seg mange engasjerte personer som vil lage noe. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

– På Makerspace tror vi at alle mennesker har en superkraft som får folk til å lage ting. Vi håper at så mange som mulig kommer hit for å «unleash their super maker power». Vi ønsker at folk skal finne den kreative siden ved seg selv og bruke den, sier Troxel.

– Vi ser for oss at det skal være en levende plass, hvor alle mulige slags folk kan komme og skape ting. Fra det enkleste til det vanskeligste. Og det at vi får en flyt av kunnskap på tvers av profesjon og ferdigheter, sier Keim.

– Ingenting er søppel når du har en lazercutter

Disse materialene fra en gammel kommode er for gode til å bli kastet ifølge Troxel. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

På makerspace spiller gjenbruk av treverk en stor rolle. Troxel forteller at det er lite treverk han ser på som søppel, så lenge han har et spesielt redskap.

– Det er mange småting som kan brukes på nytt i laserkutteren. Av og til er «søppel» bra, man kan lage bilder og skilt av gammelt treverk. Ingenting er søppel når du har en «lazercutter», sier han.

– Søppel er ressurser på avveie, skyter Keim inn fra siden.