Håper debatten om sykehusene er over

Mandag ble det klart at sykehuset i Flekkefjord får beholde akuttkirurgien og traumemottaket. Det skjedde etter at helseministeren grep inn og instruerte helseforetaket om at akutten skulle beholdes som i dag.

Styret ved Sørlandet sykehus vedtok å fjerne akuttkirurgien og traumemottaket tidligere i år. Planen var å bare tilby kirurgi på dagtid, samt et team som skulle vurdere skadene ved større ulykker.

– Det nytter å stå på

Ordfører Nordli støttet sykehuset i Flekkefjord. Han var med og møtte helseministeren for å diskutere vedtaket om å legge ned akutten.

– Jeg registrere at det nytter å stå på for ting som er riktig. Det er ingenting som gleder meg mer enn at Flekkefjord får beholde og videreutvikle sitt akuttmottak, sier Nordli til NRK.

Ordfører i Arendal, Robert C. Nordli vil heller ha en debatt om hvordan sikre sykehustilbudene på Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere kamper i Arendal

Også befolkningen i Arendal har kjempet sine kamper opp gjennom årene for å beholde avdelinger ved sykehuset.

De ansatte, politikere og innbyggerne i Arendal har kjempet mot sommerstengt barnepost, nedleggelse av nyfødtposten, og det de har ment var en nedbygging av sykehuset i Arendal med 12 000 som gikk i fakkeltog i 2010.

Se framover

Befolkningen i Agder har flere ganger gått i tog for å redde sykehusene på Agder.

– Det kommer dessverre til å være debatt om sykehusene på Sørlandet en god tid framover. Men jeg håper at den nasjonale sykehusplanen legger lokk på en del av debattene vi har i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, sier ordfører i Arendal, Robert C. Nordli.

Nordli nevner selv flere slag om sykehuset i Arendal, om kirurgien, gastro, barneavdelingen, fødeavdelingen og hjertesenteret.

– Vi må få en ro og få en diskusjon på hvordan sikre innbyggerne våre på en bedre måte og sikre tilbudene ved sykehusene våre, mener Nordli.

Flere tusen sørlendinger har deltatt i demonstrasjoner eller folkemøter opp gjennom årene.

Her kan du se noen av videoene fra demonstrasjonene til støtte for sykehusene i Arendal, Farsund, Mandal og Flekkefjord:

Sykehusdemonstrasjon Arendal Du trenger javascript for å se video.

Tilbakeblikk på sykehusdemonstrasjoner Du trenger javascript for å se video.

Folkemøte fra Flekkefjord Du trenger javascript for å se video.