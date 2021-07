– Jeg ropte om hjelp da jeg lå i bunnen av heissjakta. Noe mer husker jeg ikke før jeg våknet på sykehuset, sier Hanne Lise Simonsen Gill.

18. mai var hun på vei hjem fra den daglige turen til nærbutikken. Hun kjørte el-scooteren som hun er helt avhengig av.

Gill bor i en kommunal leilighet i Kristiansand og må ta heis opp til andre etasje.

Hun trykket som vanlig på knappen og forteller at heisdøra åpnet seg, men der var det ingen heis. Den sto i andre etasje.

Det så ikke 76-åringen. Hun stupte med hodet først ned i heissjakta med el-scooteren tett etter.

40 sting

– Hun falt to meter. El-scooteren som veier 175 kilo fikk hun i ryggen. Det er helt utrolig at det ikke gikk verre, sier sønnen Stig Skjøstad.

Moren sydde nærmere 40 sting i munnhulen og i ansiktet. Leppa ble kløyvd og kroppen mørbanket.

Begge reagerer på manglende oppfølging fra kommunen.

– Dette kunne endt med et dødsfall. Jeg er dypt sjokkert over at ingen fra kommunen tar kontakt etter en slik hendelse i en kommunal bolig, sier Skjøstad.

Kommunen mener 76-åringen selv kan ha forårsaket ulykken.

Her står saken:

En rapport sier at det ikke var noe galt med heisen.

Politiet etterforsker saken.

Nav venter på svar om årsak.

Heisen er stengt.

Hanne Lise venter på ny el-scooter.

– Dette er en beklagelig og alvorlig ulykke, konstaterer eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune.

Slik så Hanne Lise ut en drøy uke etter ulykken. Hun måtte sy mellom 35 og 40 sting i ansiktet og ble slått gul og blå. Foto: Privat

– Har kjørt på døra

Kommunen viser til en rapport fra Norsk Heiskontroll, som peker på at heisen har blitt påkjørt av noe med store krefter.

De skriver at «dørbladene er blitt revet opp av terskelsporene og bøyd inn i sjakten (...)».

– Det kan ikke ha vært min skyld. Jeg kjørte bare bort til heisen og trykket på knappen slik jeg har gjort i fem år nå, sier Gill.

Sønnen mener heisen er så smal at moren umulig kan ha greid å ta rennefart og treffe klokkeklart på de to portene:

– La oss si at det stemmer. Da har altså kommunen heisanlegg hvor det er mulig å kjøre gjennom heisdørene med de kjøretøyene de eldre har. Det er jo slett ikke bra.

Kommunens eiendomssjef ønsker ikke å kommentere spørsmål om selve ulykken og hendelsesforløpet annet enn at de legger rapporten om heisen til grunn.

Hanne Lise Simonsen Gill er avhengig av heis for å komme til leiligheten i andre etasje. Her er hun ved den andre heisen i bygget. Foto: Kristine Sandnes / NRK

Frode Magnussen er teknisk sjef i Heiskontroll AS.

– Ut fra de funnene vi finner rimer det med at el-scooteren har kjørt på heisdøra og deretter ramlet inn.

– En vanlig personheis er ikke konstruert for denne typen krefter.

Hva tenker du om at dette er mulig i et boliganlegg hvor det bor flere eldre med slike kjøretøyer? Burde ikke da heisene vært byttet ut?

– Det er farlig å si noe sånt. Det er mange tilsvarende heiser, sier Magnussen.

Magnussen sitter i en europeisk arbeidsgruppe som utarbeider standarder for sikkerhet i heiser.

«Ekkel» følelse i heisen

Det er ikke påvist at det var noe feil med heisen før ulykken.

– Men hvordan kan man havne i bunnen av heissjakten hvis heisen er i orden? spør sønnen retorisk.

– Når det gjelder muligheten for å kjøre gjennom heisdører så er det et teknisk spørsmål som må rettes til heisleverandører, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram og utdyper:

– Ingen av våre kommunale bygg er bygd for å bruke el-scootere innendørs.

Flere naboer av Gill sier til NRK at de lenge har sett på de to heisene som utrygge:

– Du går inn i heisen med en ekkel følelse, for den oppfører seg ulikt fra gang til gang. Av og til er den treg når du trykker på knappen og så kommer det plutselig et rykk.

Naboen forteller at heisene ofte er ute av drift på grunn av vedlikehold. En annen forteller at heisen ofte står under etasjeskillet.

Eiendomssjef Gram sier at slike heiser har den strengeste reguleringen med tett oppfølging og kontroll.

Kommunen opplyser at heisen er stengt i påvente av nye deler.

Hanne Lise Simonsen Gill ble generelt mørbanket da hun raste til bunns i heissjakten med el-scooteren etter seg. Foto: Privat

Sitter inne hele dagen

Halvannen måned etter ulykken, er Gill bare hjemme.

Hun er for dårlig i ryggen og beina til å bruke rullator over lengre avstander.

– Jeg har stort sett sittet i stolen min. Jeg lurer på når jeg kan begynne å leve normalt igjen, sier hun oppgitt.

Sønnen bor på Østlandet og har vært forhindret fra å hjelpe på grunn av korona.

Gill har ikke fått noe ekstra hjelp som følge av ulykken.

Hun forteller at hjemmesykepleien er innom noen minutter hver morgen for å hjelpe henne, og hun får hjelp til husvask.

Stig Skjøstad kaller byråkratiet han har møtt for følelsesløst og mekanisk. – Kommunen evner ikke å sette seg inn i situasjonen eller ta lederskap, mener han. Foto: Kristine Sandnes / NRK

Har selv vært detektiv

Sønnen beskriver kommunen som fullstendig fraværende og lite tilgjengelige.

– Du må selv drive detektivbyrå for å finne de ansvarlige. Mitt inntrykk er at de gjemmer seg bak sentralbord og tastevalg.

Først en måned etter hendelsen ringte en saksbehandler 76-åringen for å spørre om hun trengte hjelp til noe.

Ifølge sønnen skjedde det rett etter en kraftig oppfordring fra han på telefon til en ansatt i kommunen.

– Det er veldig beklagelig at kvinnen og hennes sønn har opplevd at det har vært vanskelig å få kontakt med ansvarlige, sier Lisbeth Bergstøl som er kommunalsjef forvaltning og koordinering:

– I denne saken har mange kommunale parter vært involvert. Vi forstår at det i tilfeller kan være vanskelig å finne frem.

Hun vedgår at det er kommunens oppgave å gjøre det så lett som mulig å finne frem.

Får ikke ny el-scooteren ennå

El-scooteren som Hanne Lise har hatt i fem år, har hun ikke fått tilbake.

– Jeg er helt avhengig av den for å kunne leve et normalt liv, sier Gill.

Nav Hjelpemiddel Agder bekrefter at det er meldt inn et uhell med en elektrisk scooter.

Nav kan ikke tildele 76-åringen en ny el-scooter før de vet hva som har skjedd.

Avdelingsdirektør Birger Pedersen sier de først fikk inn denne saken 16. juni.

– Her har det vært flere etater involvert, deriblant politiet. Vårt ansvar er å undersøke kjøretøyet for om mulig å finne en årsak. Ny stol kan eventuelt leveres i samarbeid med kommunen, sier Pedersen.

Siden hendelsen førte til personskade etterforsker Agder politidistrikt saken.

Politiadvokat Bente Bøvor sier de ikke kan kommentere saken ytterligere.

Nå er Gills håp at kommunen involverer seg mer i saken. For henne er det viktigste å få igjen sitt sosiale liv.