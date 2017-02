Han vil ha dine ulovlige våpen

Våpenamnestiet varer fra 1. mars og frem til 31. mai, opplyser politiet i en pressemelding.

– Vi anslår at det er over 6000 uregistrerte våpen i Agder og vi håper at mange som har ulovlige skytevåpen nå benytter seg av muligheten til å ordne opp uten å risikere straff.

Det sier leder i felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Magnus Andreassen, til NRK.

Har ikke kontroll

Politiet har per i dag ikke oversikt eller kontroll på alle våpnene som befinner seg i privat eie, ifølge Andreassen.

Han forstår at noen kan mistenke politiet for å være naive og godtroende når man oppfordrer folk til frivillig å levere inn ulovlige eller uregistrerte våpen.

– Jeg forstår at folk kan tenke sånn, men det er ikke slik det virker i praksis. Det finnes mange våpen der ute som vi ikke har kontroll på. Våpnene er ikke registrert, de oppbevares ikke på en ordentlig måte og våpnene kan bli stjålet etter et innbrudd og havne i kriminelle miljøer. Våpenamnesti er ett av virkemidlene vi bruker for å få bedre kontroll, sier Andreassen.

Han minner også om at våpen fra dødsbo og arv må registreres på ny eier eller destrueres.

Oppsøk lensmannskontor eller politistasjon

Uregistrerte våpen kan leveres inn på samtlige 27 lensmannskontorer og politistasjoner i Agder politidistrikt innenfor ordinær åpningstid.

Ved enkelte lensmannskontorer er det ikke faste åpningstider og politiet ber publikum om å ringe og avtale tid.

Andreassen ønsker ikke at folk skal ta våpenet over skulderen og vandre mot nærmeste lensmannskontor eller politistasjon.

– Vi ønsker at folk pakker våpenet inn i et geværfutteral eller en plastpose. Ikke gå rundt i byen med et våpen lett synlig på skulderen. Vi ber deg også om å ringe på forhånd dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere våpenet, sier Andreassen.

Sikkerhet er viktig

Når man skal levere skytevåpen til politiet er det viktig at det gjøres på en trygg og sikker måte, ifølge Andreassen.

Her er hans oppskrift for å ivareta sikkerheten:

Hold fingeren vekk fra avtrekkeren når du tar i våpenet.

Pek med munningen i sikker retning.

Sjekk at våpenet ikke er ladd.

Legg våpenet i et futteral eller en bag/veske før du transporterer det til politiet.

Andreassen poengterer at sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri ikke skal medbringes til politiet.

– Sprengstoff kan være ustabilt, så det er viktig at ukyndige ikke rører dette selv. Ta kontakt med politiet, så finner vi de riktige fagfolkene til å hjelpe deg, avslutter Andreassen.