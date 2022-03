Han vant Mesternes mester: – Det har vært en skikkelig lang kamp

– Nå skal jeg dusje. Få av meg all sanden, også skal jeg sette meg ned i en stol og bare puste lite grann.

Nils Jakob Hoff smiler bredt et rolig øyeblikk.

Han har nettopp slått ut Bjørn Einar Romøren i en intens finale, og kan kalle seg Mesternes mester.

Se bildedryss fra finalen og seiersfesten lenger ned i saken.

Ringkastets forbannelse

Kampen om tittelen stod mellom Hoff, skiløper Øystein Pettersen og skihopper Bjørn Einar Romøren fredag kveld.

Pettersen har vært en solid konkurrent hele sesongen.

Lenge så det ut til at han skulle knive om pokalen til siste slutt.

Med seier i kveldens første øvelse, fikk han med seg et forsprang i jaktstarten:

Jaktstarten bestod av en blanding av nittigraderen.. Løping.. .. og tunge løft. Pettersen lå i tet helt frem til siste oppgave. Der skar det seg totalt.

Ringkast har tidligere vist seg å være en slags akilleshæl for Pettersen.

Slik ble det også i kveld.

Treffsikre Nils Jakob Hoff løper inn til seier. Og mens Pettersen bommer og bommer, begynner Romøren å treffe.

– Det var jeg altså så dårlig til. Jeg fikk det rett og slett ikke til, og vips var jeg ute av leken, sier den tidligere skiløperen til NRK.

Pettersen legger ikke skjul på at han aller helst skulle funnet veien til finalen, men unner sine to konkurrenter alt godt:

– Det er to utøvere som begge står der veldig fortjent. Nå håper jeg det blir en intens finale.

Neglebitende jevn fight

Og der fikk Pettersen ønsket sitt oppfylt.

Bjørn Einar Romøren og Nils Jakob Hoff ble møtt av et sammensurium av ulike oppgaver i Mesternes mesters avgjørende øvelse.

Romøren lå hakk i hæl hele veien. Utfallet var åpent.

Finalen startet med padling i vannet. Finalistene fikk et gjensyn med å dra slede i sanda. De måtte også løse en slags labyrint under høyt press. Det skulle balanseres og knekkes koder. Og heller ikke i finalen kom Hoff seg unna underjordisk graving. Bjørn Einar Romøren i gang med å fylle sin sylinder med vann. Til slutt stod alt om hvem som først traff sin boks med sandsekker.

– Det var utrolig intenst. Bjørn Einar var rett bak meg hele veien, sier Hoff til NRK.

Til slutt stod det om finalistenes treffsikkerhet.

Hoff leverte, og kunne omsider omfavne Romøren og resten av deltakergjengen som sesongens vinner.

– Det føles veldig deilig. Det har vært en skikkelig lang kamp som kunne gått alle veier så mange ganger, sier den nybakte mesteren til NRK.

Jublet for medfinalisten

Bjørn Einar Romøren klarte å pådra seg en liten skade da han jublet for medfinalistens seier.

Han tar andreplassen alt annet enn tungt.

– Når du jubler på deg en skade når du ikke vinner... Det håper jeg sier sitt om hva jeg føler om han som vant i dag.

Romøren ble diagnostisert med kreft i 2019.

Da Mesternes mester ble spilt inn var det kun halvannet år siden skihopperen avsluttet sin siste kur med cellegift.

– Han blir jo bare sprekere og sprekere for hver dag vi er her. Det har vært en skikkelig inspirasjon, sier Nils Jakob Hoff.

Romøren skryter av sine medkonkurrenter og støtten han har fått gjennom programmet. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

Ville vise at man må tørre å prøve

Romøren forteller om en gjeng som har vært svært støttende inne i deltakerhuset.

Han er selv overrasket over hva han har fått til i Mesternes mester:

– Det er litt rart at når du blir med i et TV-program for å poengtere at man ikke må gi opp, også blir man overraska sjøl over hvor mye man klarer å hente frem.

– Jeg må ta lærdom av mitt eget poeng, legger han til.

Sammensveiset gjeng: Årets deltakere forteller at de har knyttet tette bånd under Mesternes mester. Foto: Stian Foss / Nordisk Film TV/NRK

