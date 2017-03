Han forsvarer millionlønn til ny museumsdirektør

Det har vært fremført mye kritikk etter at dyreparkdirektør Reidar Fuglestad ble museumsdirektør. Foto: Miriam Grov / NRK

Direktør i Kristiansand dyrepark Reidar Fuglestad (60) er ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og prosjektet Kunstsiloen i Kristiansand.

Den nye direktøren får ansvaret for å forvalte museets kunstsamlinger, samt en stor kunstsamling gitt av fondsforvalter og forretningsmann Nicolai Tangen som har tilhold i London.

Nicolai Tangens kunstsamling øker stadig og består nå av cirka 1500 sentrale kunstverk fra perioden 1930 til 1980.

Samlingen skal stilles ut i en planlagt ombygd kornsilo i Kristiansand som skal totalrenoveres og utvides for over 500 millioner kroner før den åpner tidligst i 2020.

De som hetser ansettelsen og prosjektet bør sette seg inn i hva dette handler om. Styreleder Jan Vincents Johannessen ved Sørlandets Kunstmuseum

Forsvarer ansettelsen

Styreleder i SKMU Jan Vincents Johannessen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ansettelsen av Reidar Fuglestad har blitt kritisert både i forhold til hans avtalte lønn på nærmere tre millioner kroner, og for hans manglende kunstfaglige kompetanse.

1,2 millioner kroner av lønnen dekkes av offentlige midler gjennom Sørlandets Kunstmuseum og resten dekkes av Nicolai Tangens AKO Kunststiftelse.

Nå tar styreleder i SKMU Jan Vincents Johannessen bladet fra munnen og imøtegår kritikken.

– De som driver og hetser både prosjektet og ansettelsen av Reidar Fuglestad bør sette seg inn i hva det dreier seg om, sier Johannessen til NRK.

Fuglestad har selv vært helt ærlig på at han ikke kan noe særlig om kunst og at museet har dyktige fagfolk som vil bistå ham i forhold til det kunstfaglige.

Og han får støtte i dette synspunktet av styreleder Vincents Johannessen.

– Hvis ikke vi får til den kunstsiloen, så er det ingen steder å henge kunstsamlingen til Nicolai Tangen. Fuglestad skal realisere dette prosjektet og få organisasjonen til å jobbe sammen. Og jeg vet ikke om en eneste kunsthistoriker som ville få til det, sier han.

Det er uforståelig at man velger å ansette en tidligere leder av en dyrepark som museumsdirektør. Kunsthistoriker Marit Paasche

Kritikk av manglende kompetanse

Kunsthistoriker Marit Paasche. Foto: Petter Sommer/NRK

Slike uttalelser provoserer Kunst-Norge.

– Det sitter veldig mange svært kompetente fagmennesker som kunne hatt god lyst på denne jobben. For meg blir det helt uforståelig at man velger å ansette en tidligere leder av en dyrepark.

Det sier kunsthistoriker Marit Paasche til NRK.

– Hvis behovet for en byggherre er sterkt, så kan man lett løse det ved å leie inn en entreprenør, legger hun til.

Kunstner Marianne Heier. Foto: Elin Fossum Maritvold / NRK

Paasche får støtte av kunstneren Marianne Heier.

– Den store og grove feilen her er at man gir fullstendig etter for en forståelse av kunst som redskap for andre interesser. Målsettingen for denne ansettelsen er ikke å lage et relevant kunstfaglig tungt museum, men å skape en turistdestinasjon. Og det er en helt annen sak, sier Heier.

– Men hjelper det ikke at museet sier man skal ansette en kunstnerisk leder i tillegg til direktør Fuglestad?

– Jo, det får man håpe at det gjør. Selvfølgelig må man ha inn noen som kan kompensere for denne uvitenheten, men det er jo helt tragisk at denne prosessen har kommet så skjevt ut, avslutter Heier.