• Eltilsynet er statens kontrollorgan for el-sikkerhet, og deres hovedmål er å hindre ulykker og brann.

• Alle boliger i Norge skal i snitt sjekkes hvert tjuende år av eltilsynet.

• Eltilsynet finner avvik i rundt halvparten av boligene de kontrollerer, og feilene de finner kan potensielt avverge brann.

• De vanligste feilene eltilsynet finner er stikkontakt som mangler jording og varmgang i elektrisk utstyr, som varmtvannsberedere.

• Huseier er ansvarlig for at ting er i orden, men eltilsynet tilbyr en pliktig, men gratis sjekk, utført av fagfolk.

• De mest alvorlige feilene kan føre til nedstenging av strømmen frem til problemet er fikset.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.