Halvorsen klar for Sky

21 år gamle Halvorsen har i lengre tid vært satt i forbindelse med laget som blant annet har Tour de France-vinner Chris Froome i sine rekker.

Nylig ble Halvorsen nummer fem i landeveisrittet under EM i Herning, og tidligere denne sesongen vant han poengtrøya under Tour de l'Avenir. Det franske rittet anses for å være ungdomsutgaven av Tour de France.

– Dette er et av de beste lagene i verden. Da jeg ble tilbudt denne kontrakten, kunne jeg ikke si nei, sier 21-åringen til Team Sky nettsider.

– De kommende årene ønsker jeg å videreutvikle meg som sprinter, og ta det steg for steg, tilføyde han.

Lovende sprinter

Halvorsen skaffet seg over alvor et navn da han ble U23-verdensmester i Qatar i fjor. I etterkant av den triumfen ble han invitert på treningsleir med Sky.

Det ble starten på samarbeidet som mandag ble formalisert.

– Vi inviterer vanligvis noen unge ryttere med på våre treningsleirer på vinteren, og jeg spurte Kristoffer om han var interessert. Han tilbrakte en del tid med oss og fant seg raskt til rette. Han er en kjempefyr, ung, men svært moden for alderen, sier Skys sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Han er en svært lovende sprinter, og i framtiden tror jeg i tillegg han kan bli en svært god rytter i klassikerne, tilføyer han.

Ettertraktet

Halvorsen skal ha vært ønsket av flere andre lag. BMC, Quick Step-Floors, Team Sunweb og Team LottoJumbo har alle vært satt i forbindelse med talentet denne sesongen.

21-åringen, som de siste sesongene syklet for norske Joker-Icopal, endte imidlertid opp med å velge Sky.

Fjorårets U23-verdensmester blir den femte nordmannen som sykler for Sky. Edvald Boasson Hagen, Kurt Asle Arvesen, Gabriel Rasch og Lars Petter Nordhaug har alle vært del av det britiske topplaget tidligere.

Kristoffer Halvorsen er den siste i rekken av stortalenter som er hentet til Sky de siste dagene. Søndag ble colombianske Egan Bernal klar for det britiske laget, og mandag ble den russiske 20-åringen Pavel Sivakov presentert sammen med Halvorsen.

Sivakov vant i år GiroBio – U23-rytternes svar på Giro d'Italia.