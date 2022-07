– Jeg var på besøk med skolen og satt meg ned å improviserte på pianoet. Så sa hotelldirektøren: – Hæ?! Du kan jo få jobb her!

Håkon Briseid Rødland er vokst opp med piano i stuen og har spilt siden han var tre år. Han spiller også bass, trommer og gitar.

Men pianoet er den klare vinneren i Håkon sine øyne.

– Musikk er den store lidenskapen. Jeg føler det er min livsoppgave å uttrykke følelser for andre og meg selv gjennom musikken.

Etter et klassebesøk til Strand hotell sikret han seg drømmejobben i sommer.

Her satt han seg nemlig ned med pianoet og spilte uten noter eller en plan. Det viste å lønne seg, for hotelldirektøren ga han sommerjobb på stedet.

– Jeg var solgt med en gang. Han så pianoet og resten er egentlig historie, sier Bodil Langerak som er hotell direktør ved Strand hotell.

Han spiller taffelmusikk på hotellet fire ganger i uken i sommer.

Fint på CV-en

Håkon synes det er en stor motivasjon med tanke på senere karriere at han har spilt taffelmusikk ved hotellet.

Han ønsker å følge i musiker-pappa sine fotspor og utdanne seg innenfor jazz.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn en musikkarriere, musikk er alt for meg.

Hotelldirektør Bodil Langerøk sier at hun ikke hadde sett for seg å ha en fjorten år gammel gutt som pianist.

– Tilfeldighetene gjorde at vi ga han muligheten. Han spiller jo bedre en mange eldre pianister. Gjestene blir overrasket og setter pris på han og musikken.

Hotelldirektør Bodil Langerøk så ikke for seg at det var en fjorten år gammel gutt som skulle sitte ved pianoet på hotellet, men når hun hørte Håkon spille var hun solgt. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Talentene skal og må ivaretas

Professor i rytmisk musikk ved Universitetet i Agder (UIA) Bjørn Ole Rasch er imponert over talentet til Håkon.

Han mener at slike talenter skal og må ivaretas.

– Dette er et sjeldent talent med godt gehør og musikalitet, sier han.

Rasch forklarer at i denne sjangeren er musikeren avhengig av et godt øre og improvisasjonskunnskap. Ofte er man selvlært og med det mer fri i spillet uten nødvendig notekunnskap.

– Man må kjenne til flere av de mest kjente låter og samtidig improvisere og sette sammen musikken i en større helhet som passer anledningen.

Bjørn Ole Rasch er professor ved rytmisk musikk ved UIA. Han sier Håkon er hjertelig velkommen til Institutt for utøvende musikk, Rytmisk linje ved UiA til prøvespill i fremtiden. Foto: Universitetet i Agder

Hotellgjesten Ragnar Bølstad håper at hotellet fortsetter med musikk under middagen i tiden fremover.

Han og reisefølget hans synes det er en behagelig opplevelse.

– For min del passer taffelmusikken i høyeste grad. Alle vi er her med er like imponerte. Det er absolutt vellykket, sier han.