Saken oppsummert Hægebostad har landets mest ivrige kirkegjengere med et snitt på 2,93 kirkebesøk i fjor, ifølge nye tall fra SSB.

Dette er langt høyere enn landsgjennomsnittet, som er på 0,59 kirkebesøk i året.

Sognepresten i Hægebostad, Bernt Rune Sandrip, mener det ikke er riktig å kalle seg for Norges «mest kristne» kommune basert på kirkebesøk.

Sandrip roser lokalsamfunnet og menigheten for deres trofaste arbeid, som han mener er grunnen til det høye antallet kirkebesøk.

Karlsøy i Troms og Finnmark er landets «minst kristne» kommune, ifølge SSB.

Ordfører i Karlsøy, Mona Benjaminsen, mener at kommunens innbyggere er spirituelle og åndelige, og at mange ser på friluftsliv som en måte å snakke med Gud på. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi må gi æren til Gud, for det første, sier Bernt Rune Sandrip med et smil.

Han er sogneprest i Hægebostad, kommunen der vi finner landets mest ivrige kirkegåere.

De «mest kristne» kommunene Hægebostad (2,93) (Agder) Fitjar (2,04) (Vestland) Engerdal (1,97) (Innlandet) Rollag (1,95) (Viken) Suldal (1,95) (Rogaland) Kvitsøy (1,88) (Rogaland) Fedje (1,87) (Vestland) Bjerkreim (1,82) (Rogaland) Bokn (1,80) (Rogaland) Gloppen (1,73) (Vestland)

Innbyggerne hadde i snitt 2,93 kirkebesøk i fjor, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er langt høyere enn landsgjennomsnittet, som er på 0,59 kirkebesøk i året.

– Kan ikke måle kristenhet

Selv om Hægebostad troner på toppen av statistikken, er ikke sognepresten så imponert over tallene.

– Det er jo kanskje ikke veldig imponerende med tre kirkebesøk i året. Men når vi fordeler det utover befolkningen, er det jo oppmuntrende at veldig mange er innom kirka.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Han synes heller ikke det blir riktig å kalle seg for Norges «mest kristne» kommune.

– Det kan være at det er flere som har en frimodighet på å komme til kirke, men jeg tror absolutt ikke vi skal påstå at vi er mer kristne. Vi kan ikke måle kristenhet på den enkelte person ut fra kirkebesøket. Men at folk vil komme til kirke, det gjør de.

Det er fullt hus på søndager i Hægebostad kirke. Foto: Privat / NRK

Sognepresten roser lokalsamfunnet og menigheten, og gir dem æren for at Hægebostad kommer ut på toppen av statistikken.

– Det handler om mennesker som har utført et trofast arbeid med barn, unge, foreningsarbeid og misjonsarbeid. Gjennom lange tider, og som fortsatt gjør det. Og som er glad i å høre til i kirka.

Landets «minst kristne» kommune

På den andre siden av landet har vi Karlsøy i Troms og Finnmark som er landets «minst kristne» kommune, ifølge SSB.

Det overrasker ordfører Mona Benjaminsen (Ap).

Ordføreren mener at natur er en viktig del av innbyggerne i Karlsøy sitt liv, inkludert forholdet deres til Gud. Foto: Dina Storvik / NRK

– Vi er spirituelle og åndelige folk, og en stor friluftskommune. For mange kan jo det å gå på tur være en måte å snakke med Gud, sier Benjaminsen.

Ordføreren er selv en aktiv kirkegåer, og forteller at hun opplever at gudstjenestene blir godt besøkt.

De «minst kristne» kommunene Karlsøy (0,26) (Troms og Finnmark) Nord-Odal (0,27) (Innlandet) Berlevåg (0,30) (Troms og Finnmark) Lillestrøm (0,30) (Viken) Lørenskog (0,30) (Viken) Nesodden (0,30) (Viken) Øvre Eiker (0,32) (Viken) Ullensaker (0,33) (Viken) Rælingen (0,33) (Viken) Oslo (0,33) (Oslo)

– Presten vår er en utrolig flott fyr, med fine og filosofiske prekener. Og jeg tror han er mest opptatt av at den samtalen man har med den guden man har, uansett om man er i kirka eller i naturen.

Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen. Foto: Øystein Antonsen / NRK