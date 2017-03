Hackermisbruk av museets nettside

– Vi synes det er beklagelig, samtidig som det er en del av dagliglivet i det nettbaserte samfunnet. Derfor tar vi også forholdsregler så godt vi kan, sier direktør John Olsen i Vest-Agder-museet.

NRK.no gjorde museumsledelsen oppmerksom på at nettsiden til museet fremstod som om den kunne ha blitt hacket når man søkte i Googles søkemotor.

Museumsdirektør John Olsen håper ikke folk blir redde for å bruke nettsiden deres. Foto: Vest-Agder-museet

– En sårbarhet er utnyttet, sier Geir Arntzen Andrew, daglig leder i det arendalsbaserte webbyrået Frameworks, som står for nettløsningen til museet.

Utnytter nettside for egen markedsføring

– Angrepet var ikke synlig for publikum. Noen har klart å sprøyte inn ord eller tekst, som er manipulert, og det er referanser til nettside om Viagra, forklarer han.

Google fanger opp referansene. På den måten forsterkes synligheten til disse nettsidene på Google.

Dermed øker deres markedsføring ved å utnytte andres nettsider.

.– Hackermiljøene prøver å lure Google for å gjøre sine nettsider mer populære, forteller Geir Arntzen Andrew.

Daglige angrep på nettet

– Oppdaterte programvare på pc og mobiler er viktig, sier Roar Thon ved NSM. Foto: pressefoto

Det var ingen direktekobling mellom museets nettsider og sidene til hackerne. Men googlet man ordet Viagra, bidro museets nettsider til å fremheve Viagra-sidene i søket.

Slike angrep skjer på nettet hver dag, men for Frameworks er det tredje gangen de opplever det. Museumsledelsen er opptatt av at nettsidene skal være trygge.

– Vi har kjøpt tjenester av solide leverandører som har stort fokus på sikkerhet og programvare som oppdateres jevnlig. Så det å besøke våre nettsider skal være trygt, sier Olsen.

Jakter farlige sider kontinuerlig

– Google har satt opp en rekke automatiske systemer for å kontinuerlig gjennomgå vår indeks på jakt etter potensielt farlige sider, skriver Helle Skjervold i Google Norge i en epost til NRK.no.

– Vi merker de sidene som ser ut til å være misbrukt av skadelig programvare eller nettfisking, for å beskytte brukere som er i ferd med å besøke dem, skriver hun.

– Håper folk vil bruke museumsnettsidene

– Selv om dette ikke viste seg å være farlig, så er vi redde for at folk blir redde for å bruke nettsidene, og det er en svært viktig informasjonskanal vi er opptatt av at folk bruker, sier museumssjefen.

Og ekspertisen råder oss til å følge tipsene fra for eksempel en søkemotor som Google.

– Det er et godt råd å holde seg unna nettstedet, fordi man kan utsette seg for en risiko man ikke ønsker, sier Roar Thon, som er fagdirektør sikkerhetskultur ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Nettsidene til museet fungerte hele tiden som de skulle, og det har ikke vært farlig å klikke seg inn.

– Så jeg håper folk vil fortsette å bruke nettsidene for å få informasjon om alt det spennende som skjer hos oss, sier museumsdirektør John Olsen.