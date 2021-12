Gutt (17) dømt for overgrep mot jevnaldrende jente

Det var i november i 2020 at overgrepene skjedde inne på et toalett på Aquarama i Kristiansand. Ifølge dommen pågikk hendelsen i nesten to timer. Dette fant politiet ut etter å ha sett gjennom overvåkningskamera.

Overgrepsmottaket varslet politiet om hendelsen etter at de hadde undersøkt jenta. Det ble også gjort tekniske undersøkelser på toalettet.

Brukte vold under overgrep

Jente fortalte i avhør at hun ble overfalt og utsatt for vold. Den da 16 år gamle gutten skal ha skjøvet eller dyttet henne så hun slo hodet i veggen. Han dro henne over ende på gulvet.

Gutten førte én eller flere fingre inn i hennes underliv og forsøkte å få penis inn i jentas munn.

Jente har forklart at det var smertefullt og ba gutten stoppe. Likevel holdt han henne fast.

Gutten har tidligere nektet for overgrepene, men sa seg skyldig da han møtte i retten.

De to hadde vært kjærester på et tidspunkt, men det var blitt slutt. I forkant av hendelsen på toalettet hadde de blitt sammen igjen.

Forsvarer Bjørge U. Tveito. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Må betale erstatning

Retten kom fram til at passende straff er såkalt ungdomsstraff. Den må gjennomføres på to år. Hvis ungdomsstraffen ikke blir gjennomført, er fengselsstraffen satt til ett år og åtte måneder.

Han må også betale 170.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

Guttens forsvarer Bjørge Tveito tror ikke dommen kommer til å bli anket.

– Hensett hans unge alder så mener jeg straffereaksjonen er helt riktig, sier Tveito.

Den tiltalte gutten og verge sa under rettssaken at de samtykket til ungdomsstraff.

Første rettssak

Rettssaken i Kristiansand tingrett er den første etter at politiet og overgrepsmottaket i kommunen ropte varsku om en urovekkende ungdomstrend.

I sommer var 25 saker under etterforskning. Opp mot ti personer var siktet. De yngste som er siktet for overgrep, er i 15-årsalderen. De eldste er i begynnelsen av 20-årene. Ofrene er fra 13 år og opp mot 18 år.

Politiet har tidligere fortalt at overgrepene skjer på ulike steder. Det skjer i hjemmet, i biler, på offentlige toaletter, kjøpesentre eller på jernbanestasjonen.

I flere av sakene har seksuelle tjenester blitt byttet mot varer og kontanter. Ungdommene forteller at de mottar alkohol, tobakk eller rusmidler for å utføre seksuelle tjenester.