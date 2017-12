Gutt (12) overfalt på vei hjem fra skolen

Ifølge politiet skal overfallet ha skjedd klokken 14.20 ved barnehagen i Nidelvåsen i Arendal.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

– Min sønn var på vei hjem fra skolen og gikk opp Nidelvåsen. Rett ved FUS barnehage hører han noen som kommer løpende bak ham. Plutselig kjenner han at en person kaster seg rundt ham og holder ham for munnen, sier 12-åringens far til avisen.

Ifølge faren skal de maskerte personene ha utsatt gutten for voldshandlinger. Gutten skal blant annet ha blitt kastet i bakken to ganger. Den ene gangen slik at han slo holdet hardt mot en isklump.

– Da får han skreket til – alt han makter – og de to løper av gårde, forklarer faren overfor Agderposten.

– Svært alvorlig

Politiet karakteriserer saken som svært alvorlig.

– At en gutt på 12 år blir overfalt på vei hjem fra skolen er alvorlig. Det å gå hjem, og å gå til og fra skolen, skal være trygt og godt, og ikke et sted der man skal bli overfalt av ukjente gjerningspersoner, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

– Han ble kastet i bakken to ganger før han klarte å komme unna. I forbindelse med at faren varslet oss, sendte vi en politipatrulje hjem til dem.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Personene som overfalt ham, var begge maskerte. Derfor vet vi ikke noe om alder og kjønn på gjerningspersonene. Vi vet heller ikke hva motivet bak dette kan være. Vi ser på dette i et spekter fra «lite gjennomtenkte guttestreker» til noe som kan være mer alvorlig enn det. Men gutten selv ser dette som en skremmende hendelse. Og vi har mottatt en anmeldelse av forholdet.

– Har dere hørt om lignende hendelser den siste tiden?

– Nei, ikke noe tilsvarende. Det er derfor vi etterforsker dette bredt – om det er guttestreker, eller om det ligger noe mer bak det, sier operasjonsleder Lars Hyberg.