Gunvor Hovd Nilsen er død

Gunvor Hovd Nilsen er død 95 år gammal, skriv Agderposten. Ho og ektemannen Charles vart kjende for mange, etter at Arendal kommune nekta dei å bu saman på sjukeheim. Kommunen meinte han var for frisk til å bu der, men snudde seinare. Dei fekk bu på sjukeheimen ilag i ein månad. Les meir her.