Gunnar Pettersen blir trenar i 1. divisjonsklubb

Klubben har kalla inn til pressekonferanse klokka 17.

Etter det NRK erfarer er det Gunnar Pettersen som skal presenterast.

– Klubben har vist handling gjennom konseptutvikling og særs spennande spelartropp for vegen vidare. No tek ein ytterlegare steg med å signere ein av dei mest profilerte trenarane i Handball-Norge, skriv klubben i innkallinga til pressekonferansen.

To kandidatar

Nestleiar i klubben, Tommy Egeli, vil ikkje stadfeste at Pettersen blir ny trenar i klubben, og viser til pressekonferansen seinare tysdag.

– Det eg kan seie er at vår nye trenar ikkje er frå Sørlandet. Vi stod att med to kandidatar til slutt. Valet vart gjort på bakgrunn av erfaring og ein trenartype, som vi trur treff veldig godt i spelargruppa, seier han.

Egeli seier også at fleire agentar og trenarar har teke kontakt med klubben.

– Vi merkar at vi er attraktive. Slik var det ikkje tidlegare. Men folk ser nok at det er liv laga. Ein klubb med sunn økonomi, profilar i spelargruppa og ein langsiktig plan, seier han.

Tommy Egeli er nestleiar i Kristiansand Topphåndball. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Fekk kreft

I 2015 gav Pettersen seg som Vipers-trenar då han fekk kreft.

I tillegg tilfredsstilte han ikkje krav frå Handballforbundet, som seier at ein må ha godkjent trenarkurs for å vere trenar på toppnivå.

– Sjølv om eg har vore landslagstrenar i 15 år, og på toppnivå i nesten 30 år, så krev ein no ein lisens for å vere på dette nivået. Og det er heilt uaktuelt å setje seg på nokon kursbenk i 90 timar for å få lov til å drive med dette vidare, då får det heller vere slutt, sa Pettersen i 2015.

Førte Sandefjord til eliteserien

Den tidlegare landslagstrenaren tek over ein hardtsatsande klubb. Kristiansand Topphåndball hadde som mål å rykke opp til eliteserien denne sesongen, men enda på 7.-plass.

No håpar klubben at Pettersen er mannen som kan ta Kristiansand Håndballklubb opp i eliteserien igjen.

I løpet av tre år er klubbens visjon å vere topp fem i eliteserien. Krs Topphåndball har også hausta erfaringar frå toppklubbane ØIF Arendal, Elverum, Nærbø og Vipers Kristiansand.

– Vi har forsøkt å hente ut det beste frå desse klubbane, seier Egeli.

Etter tida i Vipers har Pettersen jobba som ekspertkommentator. I tillegg har han trent Sandefjord i 1. divisjon, som rykte opp til eliteserien denne sesongen.

Likevel forlèt han Sandefjord-skuta til fordel for Kristiansand Topphåndball.