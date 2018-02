Gummitiltak kan koste titalls millioner

Prisen for en sil som skal fange opp gummien er i dag rundt åtte tusen kroner. Hver bane har 6-8 kummer, og det finnes over 1500 baner i landet.

– Bygging og drift av kunstgressbaner er ofte basert på frivillig arbeid, og innsamling i lokalmiljøet. Hvis det må innføres fysiske tiltak vil nok dette koste en del, og mangel på tid, penger og utstyr er de største barrierene for å gjennomføre slike tiltak, sier anleggssjef Ole Myhrvold i Norges Fotballforbund.

I går skrev NRK Sørlandet om et nytt stortingsvedtak om gummigranulat fra kunstgressbaner. Frem til nå har ikke landets 1500 kunstgressbaner måttet gjøre tiltak for å hindre spredning av granulatet, men med det nye vedtaket må alle ha satt i gang tiltak innen 1. januar 2019.

– Dugnadsånden er sterk

– Tiltakene vil variere fra bane til bane. Siler i kummene er et av tiltakene, og jeg forvetner at hvis vedtaket gjennomføres så vil kvantumet av produktet øke, og prisen gå ned. Prisene for silene har vært høye, men det er også produsert få av dem, sier Myhrvold.

Det er i dag to produsenter som tilbyr slike siler, som kan plasseres i kummene rundt en kunstgressbane for å samle opp gummigranulatet før det renner ut i avløpet, og videre ut i sjøen. Den ene tilbyr siler fra 10-14.000 kroner, den andres har en snittpris på 7.000 kroner per sil. Hver fotballbane har fra 6-8 kummer, så å ha siler i alle kan fort bli dyrt.

Norges Fotballforbund skal nå i dialog med myndighetene for å se på hva som kan gjøres.

– Alt kommer an på hva regelverket vil si, og om det blir stilt penger til disposisjon for å gjennomføre tiltakene. Dugnadsånden er sterk, så mange vil nok klare det, men mange vil nok også slite. Alt kommer an på rammene, sier Myhrvold.

Rådgiver i KS, Stig Bang-Andersen, sier at kommunene må ta sin del av ansvaret for å hindre at gummigranulat kommer ned i avløp og ut i havet.

– Kommunesektoren som eier av fotballbaner, vil selvfølgelig ikke bidra til marin forsøpling. Fristen som er satt til å gjøre noe med dette, er ganske knapp. Det kan bli en utfordring hvis det er snakk om ombygginger, som da må tas på inneværende budsjett. Men jeg er sikker på at vi kan komme fram til flere tiltak, sier han.

90 millioner kroner

Tar man utgangspunkt i en snittpris på 10.000 kroner for en sil, og seks siler til hver av landets 1500 kunstgressbaner, ender man på 60.000 kroner per bane, og hele 90 millioner kroner for alle banene i Norge.

Heimdal Industriservice er ett av firmaene som tilbyr siler. Ifølge dem vil det lønne seg på både kort og lang sikt å kjøpe utstyret.

– En gjennomsnittlig 11'er-bane med vinterdrift bruker i dag 50 000 - 75 000 kroner per år på nytt granulat, rensing og utlegging, sier Lars Solberg i Heimdal Industriservice. Kostnadsmessig vil dette regne seg hjem på 2-3 år per bane, mens miljømessig så får det positiv påvirking fra dag én, sier Lars Solberg i Heimdal Industriservice.