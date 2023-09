Gult farevarsel for regn i Sør-Norge: – Godværet varer bare i dag

– Det ser ut til at det godværet vi har, varer bare dagen i dag, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

På Sørlandet, Østlandet og sørlige deler av Rogaland ventes det mye regn og kraftige regnbyger fra søndag kveld, men mest blir det mandag ettermiddag og kveld.

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for regn som gjelder frem til litt utpå tirsdagen.

– Særlig på mandag venter vi at det kan bli ganske intens nedbør på ettermiddagen og tidlig kveld, sier Haga.

– Sjekk avløpsrenner

Mange steder vil få 30 til 40 millimeter i løpet av 24 timer, og enkelte steder kan få så mye som 70 millimeter.

Det kan føre til mye overvann, og Haga anbefaler folk å forberede seg.

– I forkant av nedbøren kan det være greit å sjekke at avløpsrenner og sluk er åpne slik at vannet lettere kan renne ut.

Han er også klar på at kjøreforholdene kan bli vanskelige.

– Hvis man skal ut å kjøre bil kan det bli mye overvann på veiene slik at fremkommeligheten kan bli litt redusert og det kan bli fare for vannplaning.

Fare for torden

Agder ser, ifølge meteorologen, ut til å være utsatt for store nedbørsmengder både i øst og vest.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor vi får de mest intense bygene, men de kan komme i vest, i øst og over det hele, sier Haga.

I tillegg til farevarsel for regn er det sendt ut gult kulingvarsel flere steder fra søndag kveld.

Men det er ikke kun nedbør og vind folk kan forvente det neste døgnet.

– Det er også en fare at det kan bli torden særlig i de kystnære områdene utover mandag ettermiddag og kveld, sier Haga.

Flere har delt bilder av helgas finvær, men på mandag ser det ut til å ta slutt.

Arnhild Mølbach Reinholdt har delt et morgenbilde fra Skuggevik i Tvedestrand. Hovden ligger skjult under tåka i bildet fra Helge Reber. Bodil Gammelsæter har sendt inn et høstbilde fra Vegår lørdag kveld. Terje Abrahamsen tok turen til Odderøya lørdag morgen.

Været holder seg utover uken

– Det blir gråvær videre fremover i uken med blanding av regn og regnbyger og vi ser ikke bort fra at det også kan bli ganske mye nedbør både torsdag og fredag, sier meteorologen.

Men temperaturene blir ganske høye, ruskeværet til tross.

– Det kan bli over 15 grader, kanskje opp mot 17–18 varmegrader. Så det blir litt mildt vær selv om nedbøren og kanskje også vinden peker mer mot høstvær, sier Haga.

Likevel kan vi få noen fine høstdager senere i måneden.

– Et høytrykk over Nordvest-Europa kan komme mot Sørlandet og gjøre at vi trolig får noen fine høstdager igjen den siste uken i september, sier Haga.