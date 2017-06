Gullknapp åpnet i dag

– Gullknapp nådde ikke kravene om statlig støtte, derfor har den private innsatsen vært helt essensiell for å få dette til understreker Karlsen.

Han holdt i dag tale i forbindelse med åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp. Karlsen mener Gullknapp ikke bare handler om fly.

– Her har man sett et potensial for næringsutvikling som er viktig for dette området her, vi heier på en lykkelig fremtid for Gullknapp sier han.

Takker for støtten

Ordfører i Froland, Ove Gundersen er storfornøyd med den nye flyplassen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ordfører Ove Gundersen fra Froland er glad for alt arbeid som har blitt lagt ned i forbindelse med Flyplassen.

– Både politikere og yrkesskolen har gjort en stor jobb her. Arendals fossekompani har også bidratt sterkt.

Gundersen tror at flyplassen som ligger i Froland kommune vil ha en positiv ringvirkning på området rundt.

– Vi tror at regionen og kommunen med flyplass, vil kunne trekke til seg oppmerksomhet som igjen vil føre til vekst i næringen her.

Fly og musikk

Flere tusen mennesker møtte opp til åpningen av Gullknapp. Foto: Leif Dalen / NRK

Både store og små var samlet lørdag, under åpningen av Arendal lufthavn, Gullknapp. Den nye flyplassen kunne by på god musikk og fine fly under åpningsseremonien.

– Det er nesten litt uvirkelig, og med så mange møtt opp er det bare helt fantastisk sier Gundersen.

Flyplassen fikk virkelig vist seg fra sin beste side under åpningen. Gradestokken lå godt over 20 grader i det flyplassen var et faktum.

Flere har allerede tatt i bruk den nye flyplassen sier Gundersen.

– Flyplassen har vært attraktiv for mange. Luftambulansen bruker Gullknapp som øvingsområde, og flyklubber tar også i bruk flyplassen. I tillegg er det mange private som er interessert.

En 30 år gammel drøm går i oppfyllelse

Det er over 30 år siden området på Blakstadheia ble kjøpt med tanke på å lage en flyplass i Froland. I dag ble det hele realisert. Gundersen tror på en lovende fremtid for flyplassen.

– Min visjon er at Gullknapp kan bli sørlandets charterflyplass.