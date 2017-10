Grunnbemanningen er for lav

Fagforbundet reagerer sterkt på at Kristiansand kommune ikke vil øke grunnbemanningen i helsesektoren. Forbundet mener det både er for få ansatte og for få fulltidsstillinger i helse- og sosialsektoren. Ifølge administrasjonens innstilling er det usikkert om det vil gi mindre sykefravær.