– Jeg lurer veldig på hvor nestekjærligheten har blitt av. Når sluttet vi mennesker å hjelpe hverandre?

Slik startet Facebook-innlegget til Wikstøl, etter hendelsen som skjedde på Kiwi-butikken i Vennesla sentrum. Statusen er i skrivende stund delt over 1 300 ganger.

– Ingen ville hjelpe

Wikstøl er overveldet over de flere tusen menneskene som takker henne for at hun skrev innlegget. Foto: Privat

Wikstøl sier at flere gikk forbi henne, steg over henne, unngikk å møte blikket hennes og viste ingen interesse av å hjelpe.

– Det fikk meg til å føle meg som søppel. Usynlig. At ingen så meg, sier hun og er tydelig preget av situasjonen.

Etter det som føltes som en evighet, var det en mann av utenlandsk opprinnelse som kom for å hjelpe henne. Wikstøl sier hun er veldig takknemlig, og at denne gesten betydde alt for henne. Hun ønsker å få kontakt med mannen og takke ham.

– Etter dette satt jeg i bilen og gråt. Da tok jeg et bilde jeg valgte å legge ut på Facebook.

Fått trusler

Selv om godt over 90 prosent av kommentarene på innlegget er utelukkende positive og at flere tusen mennesker roser henne for åpenheten, er det noen som reagerer på språkbruken hennes.

Wikstøl utrykker nemlig en sterk misnøye overfor nordmennene som ikke ofret henne en tanke.

Hun ber om at vi ikke siterer deler av teksten hun publiserte, fordi hun har fått drapstrusler fra flere menn med nynazistiske holdninger i kommentarfeltet.

– Det er klart jeg ikke skal dra alle nordmenn under samme kam, men det var jo en som kom fra et annet land som hjalp meg. Sånn er det jo bare ... Jeg kan ikke lyve, sier hun og fortsetter:

Jeg var lei meg og skrev det jeg følte der og da. Dette er ikke et fenomen som bare skjer på Sørlandet, jeg tror det er verre andre steder i Norge. Jeg har fått mange meldinger fra folk landet rundt som har opplevd det samme, at folk ikke ønsker å hjelpe gravide i nød. Henriette Wikstøl

Spesielt en mann har skremt henne. Han har blant annet sagt at hun fortjener å bli gasset i hjel.

Hun prøver å ikke lese disse kommentarene, da hun skal føde om en snau måned og ikke ønsker å hisse seg opp.

Til slutt ønsker Wikstøl å presisere at hun ikke mener dette er Kiwi-butikken sin skyld. Hverken hun eller fosteret ble skadet.

Hun poengterer at budskapet med innlegget var å få folk til å åpne opp øynene og være snille med hverandre.

– Kunne vært seriøst

Politisk leder i Den norske jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, er dypt sjokkert over hendelsen.

Hun skjønner godt at Wikstøl ble emosjonell.

– De rundt henne visste jo ikke hvor seriøst dette var. Det kunne vært at morkaken løsnet, og da kunne barnet dødd. Det kunne vært en rie, og da måtte hun ha kommet seg fort til sykehuset.

Hun ber andre som finner seg i lignende situasjon om å spørre kvinnen om hun trenger hjelp.