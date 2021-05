Golfboom blant unge

– Fore!

Advarselen ropes fra teestedet på hull 4. En liten hvit golfball suser over bakketoppen i mer enn 250 km/t. Ingen ser hvor den lander, men den gikk langt.

Fire gutter mellom 14 og 17 år er på hovedbanen til Kristiansand Golfklubb (KGK) denne ettermiddagen.

To av dem er helt ferske, og spiller på banen for første gang.

– Det er så mange ungdommer som er ute og spiller golf. Jeg tipper det er fifty-fifty mellom unge og litt eldre. Så det er langt ifra en gubbesport. Det er for alle, sier Leon Benham.

Leon Benham (t.v.) og Ruben Haraldsen trives på golfbanen. De siste årene har stadig flere unge begynt med golf. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

17-åringen fra Kristiansand har spilt golf siden han var fem-seks år, og synes det er gøy at de er stadig flere unge på banen.

I klubben hans har de hatt en enorm utvikling de siste fire årene.

I 2017 var de bare sju spillere under 19 år. I dag er de 130 som kommer på trening hver uke.

Leon Benham (17):

– Drømmen er å spille profesjonell golf i PGA-touren. Men det hadde vært gøy å gjøre det bra i Norge. Det er det som er målet nå. – Viktor Hovland er «my man». Han er mitt enorme forbilde, og den jeg ser opp til. Hanna Kristine Ioannou (14):

– Det er en veldig sosial idrett. Og så syns jeg det er veldig gøy å mestre nye ting og teknikker. – Golf er for alle, fordi det handler ikke bare om fysisk styrke og utholdenhet. Du må ha teknikk, og det kan alle klare å få til, sier 14-åringen. Ruben Haraldsen (17):

– Folk forbinder jo golf med mange eldre, men i det siste har det kommet veldig mange unge. – Noe av det gøyeste er å sette putter og drive langt. Så er det gøy å spille turneringer, når du merker at det bare funker. Ludvig «Ludde» Åberg (12):

– Det er en veldig sosial sport, føler jeg. Det som er gøyest er å snakke med folk og sånn. Og slå bra slag. – Det er gøy å møte kompiser, og spille med folk som er bedre. Det er godt miljø.

Korona-effekten

Golfsporten i Norge har hatt en voldsom boom etter at pandemien slo innover landet.

Bare sjekk disse tallene:

NRK forklarer Så mange har begynt med golf det siste året Bla videre I fjor fikk golfforbundet nesten 16.000 nye medlemmer. Litt over 10.700 av disse var under 36 år. Cirka 3000 var under 19 år. Trenden fortsetter i år. På én uke i april fikk de over 1500 nye medlemmer. Det tilsvarer over 200 nye innmeldinger hver dag. Har du spilt golf det siste året? Ja Ja 70% Nei Nei 30% 149 stemmer Forrige kort Neste kort

– Det er jo fenomenalt. Jeg hadde ikke forventet sånne tall som vi har opplevd i 2020. Det ser veldig lovende ut i år også, sier Tor Anders Hanssen.

Han er generalsekretær i Norges Golfforbund.

Det er lett å holde én-meteren på en golfbane. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Mens mye annen idrett for barn og unge har lidd under koronapandemien, har golfen holdt det gående nærmest som før.

– Det at andre idretter har måttet stenge ned, mens vi har fremstått som trygge, har helt sikkert hatt en effekt.

I tillegg har profiler som Viktor Hovland gjort at flere har fått øynene opp for sporten, ifølge Hanssen.

Viktor Hovland Foto: Darron Cummings / Darron Cummings Ekspandér faktaboks Viktor Hovland er en norsk profesjonell golfspiller som spiller på PGA-touren.

Født 18. september 1997 (alder 23 år), Oslo

Han har to seire på PGA-touren.

Hovland rangeres per 2. mai 2021 som verdens 11. beste golfspiller og er dermed den høyest rangerte golfspilleren i Norden.

I april 2019 var Hovland rangert som verdens beste amatørgolfspiller. Kilde: Wikipedia

Veien til golf

Det har også blitt enklere å starte med golf. Tidligere måtte man bestå eksamen i både teori og praksis for å i det hele tatt få lov til å spille på en golfbane.

Nå arrangeres det nybegynnerkurs hvor man lærer litt grunnleggende teori og praksis.

– Det er ikke så mye man må kunne for å begynne. Man blir godt opplært, og man har fadder som går med på banen, forteller Thomas Karterud.

Thomas Karterud startet med golf for 15 år siden. Da måtte han gjennom eksamen i både teori og praksis. Nå har det blitt mye lettere for dem som ønsker å begynne. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Han har spilt golf i 15 år, og er nå en av trenerne for juniorgruppa i KGK.

Ifølge ham trenger det heller ikke koste så mye penger.

– Det er jo en sport som koster litt,- hvis du vil. Du kan komme billig i gang, og så er det opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å bruke på det.

Mange klubber har utstyr man kan få låne i starten. Det finnes også mye brukt golfutstyr å få kjøpt på nett. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Alle er velkommen

Erfaringene fra juniorgruppa i Kristiansand blir nå brukt som modell i andre golfklubber i landet.

En av ildsjelene, Harald Haraldsen, sier nøkkelen har vært å fokusere på barna, og ikke på terping av ferdigheter.

– Det viktigste er at vi ser de unge. At de føler seg vel, og at de føler seg som en del av flokken.

Harald Haraldsen er en av ildsjelene bak juniorsatsingen i Kristiansand Golfklubb. Han mener det viktigste i all barne- og ungdomsidrett er å se de unge, og få dem til å føle seg inkludert, uansett ferdigheter. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Klubben bygger nå flere innendørs golfsimulatorer, for å kunne ha et godt tilbud til de unge også vinterstid.

Både sosialt, og for dem som vil satse.

For skal du bli god i golf, kreves det enormt med trening.

Men det er egentlig aldri for sent å starte.

– Det er rett og slett en fantastisk egenskap med golfen. Du kan begynne når det måtte passe, det er liksom ikke sånn at du må ha fulgt et løp. Uansett når du begynner så kan du bli veldig god.