Godskesen kan ha funnet sitt nye parti etter Frp-exiten

Under Arendalsuka besøkte Godskesen bodene til flere partier for å finne ut hva hun skal stemme ved neste valg.

Den bitre striden som førte til at hun meldte seg ut, gjør det uaktuelt å stemme Frp. Men Høyre, Demokratene, Kristelig Folkeparti og Partiet De Kristne er aktuelle.

– Jeg vurderer sterkt å stemme på De Kristne, for jeg er meget positivt overrasket over programmet. Jeg har tenkt at de kanskje er litt spesielle, men jeg ble overrasket over budskapet og hvor helhetlig det er, sier hun til NRK, og legger til:

– Det minnet meg om Frps programmer fra Carl I. Hagen og John Alvheims tid.

Oppfordrer andre

Torsdag kveld sendte hun et leserinnlegg til Agderposten, der hun oppfordrer andre kristne velgere til å vurdere De Kristne. Men overfor NRK bedyrer hun at hun ennå ikke er helt sikker.

– Kanskje må man stemme taktisk, men jeg tenker også at det er viktig å stemme på de verdiene man står for. Heldigvis er det noen dager igjen til valget, for jeg har ikke bestemt meg helt, sier hun.

I verdispørsmål står uansett Godskesen og De Kristne nært hverandre.

– De har en kristen formålsparagraf, omtrent samme innvandringspolitikk som Frp og de er like glad i Israel som Frp var fram til forrige landsmøte, da de gikk inn for at guttebarn ikke skal få lov til å bli omskåret, oppsummerer hun.

Bitter strid

Godskesen tapte i vinter en bitter nominasjonsstrid mot Åshild Bruun-Gundersen, som ble valgt til Aust-Agder Frps stortingskandidat for høstens valg. Dermed ble det klart at Godskesen ikke fortsetter på Stortinget etter høsten.

Tre dager etter at Godskesen tapte nominasjonen, valgte Bruun-Gundersen å stemme for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Det fikk mange i fylkeslaget til å reagere, og flere lokallag krevde nytt nominasjonsmøte. På dette møtet valgte Godskesen å trekke seg.

Godskesen valgte så å trosse sin egen partigruppe og stemme mot en rekke fylkessammenslåinger i Stortinget. Partiet vurderte å ekskludere henne, men Godskesen kom organisasjonsutvalget i forkjøpet og meldte seg ut.