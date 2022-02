Glede og skuffelse over eksamensavlysning

– Vi har jo mistet et helt år med undervisning. Eller på en måte har vi hatt det på hjemmeskole. Man vet jo at mange har sliter psykisk og og mange har blitt skikkelig umotivert av å bare sitte hjemme foran pcen. Det er mye skolearbeid som har blitt tapt, mener jeg da, sier Ella Marie Hegge ved Foss videregående skole i Oslo.

– Jeg mener at alle ligger bak. I hvert fall i fellesfag, og i hvert fall realfag, som på en måte er krevende å følge med på, sier hun.

NRK fulgte regjeringens pressekonferanse sammen med videregående-elever over hele landet.

Da fikk de høre at eksamen er avlyst.

Mange elever jublet da kunnskapsminister Tonje Brenna sa at eksamen avlyses over hele landet.

– Jeg syns det er veldig bra. Vi har jo hatt korona gjennom hele videregående, så jeg syns det er veldig bra at de har valgt å avslutte det, sier Tonje Lillehammer (t.h.) ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

– Utrolig problematisk

Oda Oline Omdal ved Tangen videregående skole i Kristiansand likte derimot ikke det hun hørte.

– Jeg tilhører et kull som har gått gjennom hele videregående skole uten eksamen. Jeg frykter dette skader disiplinen til elevene. Nå står vi uten en fraværsgrense og har samtidig ingen eksamen å jobbe mot denne våren, sier Omdal.

Hun får støtte fra Mats Flåtten, som er fylkesleder i Unge Høyre for Vestfold og Telemark.

– Nå kommer vi til å stå i en situasjon hvor tre årskull på rad ikke gjennomfører eksamen. Mitt årskull var de første som ikke tok eksamen. Vi har en svekket form for øvelse til høyere utdanning. De som nå skal videre å studere, har kun fått eksamen på ungdomsskolen. Det mener jeg er utrolig problematisk, sier han.

Oda Oline Omdal og Julia Pigao følger pressekonferansen fredag morgen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dårligere forberedt

Flere av videregåendeelevene som skal studere til høsten har ikke hatt eksamen siden ungdomsskolen.

– Man har rett på eksamen, og jeg valgte studieforberedende nettopp med tanke på videre studier, understreker Omdal.

18-åringen mener hovedproblemet med avlyste eksamener er at elevene blir fratatt sjansen til å få en rettferdig karakter på vitnemålet.

– Jeg vet at jeg har upopulære meninger, men det står jeg for. Tanken med eksamen er god. Det er eneste vurdering som skjer uten «trynefaktor», sier Omdal. På fritiden har hun engasjert seg i Unge Høyre.

Grunnleggende urettferdig

Julia Pigao (18) er uenig med sin medelev. Hun mener helt grunnleggende at eksamen gir et urettferdig vurderingsgrunnlag.

Særlig etter to år med pandemi hvor flere elever har fått ulik opplæring.

– Mange har hull i utdanningen sin. Jeg synes det er feil at en eksamen på fem timer skal ha like stor betydning som arbeidet man legger ned resten av året. Det er grunnleggende urettferdig, sier Pigao.

Under pressekonferanse opplyste kunnskapsministeren av eksamensavlysning ikke betyr at elevene kan ligge på latsiden. Både Piga og Omdal regner med at det blir mange prøver denne våren.

– Det viktigste er at man klarer å holde motivasjonen til elevene opp, og at elever ikke faller fra. Det er den største frykten, sier Omdal.

Leder Mathilde Bu Skjeggestad i Elevorganisasjonen i Vestfold og Telemark er glad og lettet over at regjeringa har bestemt å avlyse eksamen på ungdomsskolen og videregående denne våren.

Hun sier at nå er det viktig at elever kan ta igjen tapt læring resten av året.

– Det var veldig bra

Elever ved St. Olav videregående skole i Stavanger jubler for avlysingen.

– Jeg syns det er veldig bra. Vi har jo hatt korona gjennom hele videregående, så jeg syns det er veldig bra at de har valgt å avslutte det, sier Tonje Lillehammer

– Enig. Det viktigste var at vi fikk en beskjed, så vi vet hva som kommer til å skje, sier Tuva Bjørkelund

– Nå har dere gått gjennom hele videregående uten en eneste eksamen. Tror dere at dere stiller litt svakere på universitetet?

– Det kan godt hende det, men vi hadde eksamen i tiende klasse. Ikke at det er det samme. Jeg tror kanskje vi stiller litt svarere, sier Tonje Lillehammer.