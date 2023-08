– Jeg synes det er utrolig vondt og rystende å se. Det er nesten vanskelig å forstå at så unge begår så grove voldshandlinger, sier oppvekstdirektør i Kristiansand Kristin Eidet Robstad.

Denne uka har NRK fortalt at unge jenter helt ned i 13-års alderen sprer frykt i Kristiansand.

De lugger, slår og sparker tilfeldige ofre mens volden filmes og spres på nett.

Politiet føler seg maktesløse da jentene er under den kriminelle lavalderen og derfor ikke kan straffeforfølges.

Robstad sier de er kjent med disse handlingene og at de deles på sosiale medier.

– Vi er tett på disse sakene og jobber med dette hele tiden, sier hun.

Robstad opplyser at de har omdisponert ansatte for å følge opp disse sakene og ha mer fokus på ungdomsmiljøet.

– Vi har dedikert egne medarbeidere som blant annet er mer ute på ettermiddagene og kveldstid. For eksempel miljøarbeiderne i Gatepuls, sier hun.

Offerets pårørende har samtykket til at videoen publiseres for å vise brutaliteten.

Fremskynder foreldremøter

Ved Kristiansands største ungdomsskole, Grim skole, fremskynder de nå foreldremøtene blant annet på grunn av volden.

Rektor ved skolen, Åse Marit Eikestøl forteller at de får hjelp fra forebyggende og oppvekst i kommunen.

– Dette gjør vi for å komme i dialog med foreldrene tidlig, informere om fag og skole selvsagt, men ikke minst for at ungdommene skal få en trygg og god skolestart, sier hun.

Rektoren er opptatt av at det er et felles ansvar å klare å hjelpe ungdommer som sliter.

– Vi må gjøre noe sammen. For skolens del har vi et godt samarbeid med politi og forebyggende i kommunen. I tillegg jobber alle våre ansatte for å ha en tett og god dialog med foreldrene.

Plasserte «lederfigurer» på institusjon

I Drammen har de også hatt utfordringer med voldelige jentegjenger.

Der har de greid å snu «trenden», forteller Geir Oustorp, leder for forebyggende seksjon ved Drammen politistasjon.

Han sier de har samarbeidet godt med skole og barnevern.

– Noen av «lederfigurene» ble plassert på institusjon. Det gjorde at resten av miljøet roet seg, sier Oustorp.

Han presiserer at barnevernet kom fram til at jentene skulle flyttes på institusjon etter en helhetsvurdering.

– Vi opplever ofte at det å plassere de unge på institusjon kan gjøre vondt verre, men for disse jentene har det vært en god løsning.

Leder av forebyggende avdeling ved Drammen politistasjon Geir Oustorp sier sosiale medier er en fellesnevner for ting som skjærer seg mellom ungdom. Foto: Juni Hoem / NRK

Kjører ungdommene til skolen

I Drammen har også skolene satt inn ekstra tiltak for ungdommene det gjelder.

Et av dem er å hente elevene hjemme og kjøre dem til skolen.

– Mange lurer foreldrene og sier at de drar på skolen, men så reiser de med bussen til byen, sier Oustorp.

Han tror også det er en fordel at det oppsøkende uteteamet har kontor på et av samlingsstedene hvor det er mange ungdommer.

Der er også Nav ung, barnevernet og flere andre instanser som jobber med ungdom til stede på ettermiddagene.

– Det er nytt at alle som jobber med unge er innom der hver uke. Vi har et godt samarbeid med dem, sier Oustorp.

I Drammen politistasjonsdistrikt var det i 2021 123 saker som omhandlet vold begått av mindreårige. I fjor var antallet sunket til 59.