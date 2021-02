– Mjaaaauuu! – Åh, det var en god lyd! Endelig kan Hanne holde katten sin i armene igjen. Det har gått tre år siden Lupus stakk hjemmefra.

Hanne Nordvik hadde nesten mista håpet.

– Jeg flytta fra Arendal til Lillesand i 2018 og slapp den nok litt for tidlig ut, for den kom ikke tilbake igjen. Jeg leita og leita, men nå hadde jeg nesten gitt opp.

Katta på «Maccern»

Lupus har blitt noen år eldre siden sist Nordby så den.

– Hvor har du vært hen, Lupus? undrer eieren.

Trolig mange steder, helt til den ble oppdaget McDonald's på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der meldte flere kunder fra om en sort katt som gikk rundt utenfor. Det fikk skiftlederen ved restauranten også med seg.

– Jeg så et innlegg på Facebook, om at en katt gikk rundt ved McDonald's på Sørlandssenteret. Jeg kommenterte at jeg jobbet der og lurte på om det var noe vi kunne gjøre for å hjelpe, forteller Aspen De Senger.

Det var det.

Aspen De Senger jobber på McDonald's og hjalp til med å fange Lupus. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kattejakt

Å fange en katt som har vært på rømmen i flere år kan være vanskelig. Men det har Linn gjort mange ganger før. Hun vil helst ikke oppgi etternavnet sitt, men hun samarbeider med Dyrenes beskytter og vet hva som må til for å få tak i katter som har stukket av.

– Vi setter frem kattefeller med tunfisk. Så må vi holde øye med fellen og sjekke jevnlig.

Og den jobben tok skiftlederen på McDonald's på strak arm.

– Jeg sjekket fellen hver time og byttet mat hvis den ble frossen. Og gav beskjed til de andre som jobber på McDonald's at de måtte passe på når jeg ikke var på jobb.

Til slutt ble tunfisken for fristende og katten gikk i fella.

Lupus ble fanget i en kattefelle og så brakt til Dyrenes beskytter. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Viktig å ID-merke

Hanne Nordby har ID-merket katten sin, derfor tok det ikke lang tid for Dyrenes Beskytter å finne ut at katten de hadde fanget var Lupus.

– ID-merking, eller chipping, gjør jo at vi veldig raskt kan finne frem til eieren igjen, sier Arnfrid Robstad i Dyrenes beskytter i Kristiansand.

– Heldigivs var denne hannkatten også kastrert. Hvis ikke hadde det vært en koloni med kattunger der ute nå!

Dette viser bare hvor viktig det er at katteeiere ID-merker og kastrerer kattene sine, sier Robstad.

Når en katt er ID-merket går det raskt å spore opp eieren. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Takknemlig katteeier

Lupus koser seg i armene hos Nordby igjen, takket være oppmerksomme restaurantgjester på McDonald's.

– Jeg synes det er helt fantastisk at noen bryr seg om dyrevelferd, dette viser et engasjemet i befolkningen! Folk skjønner at noe er galt og sier ifra. Jeg er så takknemlig, sier Nordby.

Nå skal Lupus hjem til Lillesand igjen.

– Han har vært stort savnet! Jeg ble så glad da han var funnet at jeg begynte å grine. Nå skal han hjem å få masse mat og kos.

Har han noe favorittmat?

– Han sluker det meste men det blir vel kanskje en tur McDonald's, sier Nordby og ler.