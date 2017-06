– Jeg syns det er fantastisk flott å få være med på åpningen av Hestmanden i dag, det er en utrolig historie som ligger bak, sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide deltok på gjenåpningen av Hestmanden i dag. Foto: Odd Rømteland / NRK

Eriksen Søreide fikk æren av å klippe snoren under gjenåpningen av det gamle handelsskipet i Kristiansand i ettermiddag.

Hun syns det er veldig flott at skipet nå er satt i stand, både med tanke på å kunne være et flytende museum men også med all den historien som bringes videre.

Nesten ferdig restaurert

D/S Hestmanden seilte under både første og andre verdenskrig og er det eneste gjenværende norske handelsskip som seilte under begge disse krigene.

Skipet som ble bygget i 1911, er i kraft av sin historie et enestående kulturminne fra den norske handelsflåten.

Skipet har de siste årene gjennomgått en omfattende restaurering og åpner nå med moderne utstillinger.

Restaureringen etter 2011 har blant annet vært knyttet til istandsetting av maskinen, slik at skipet igjen kan besøke andre havner på egen hånd.

Fartøysjef på Hestmanden, Bård Rasmussen, kunne stolt vise frem skipet i dag. Foto: Odd Rømteland / NRK

Fartøysjef på Hestmanden, Bård Rasmussen, var stolt over å kunne vise frem alt som er gjort med skipet.

– Endelig er vi kommet så langt at vi kan vise frem et museum. Vi har noen små detaljer igjen i maskinrommet før vi har fyr på kjelen og kan gå for egen maskin, men det er bare bagateller mot den jobben som er gjort.

En unik historie

Utstillingene ombord skal dokumentere norsk skipsbygging, skipsfart og norske sjøfolks arbeidsforhold i første halvdel av 20. århundre.

Krigsseilernes innsats var svært viktig under begge verdenskrigene. Gjennom utstillingen vil man bli kjent med krigsseilere og arbeidsforholdene på D/S Hestmanden og andre skip som seilte i krig.

– Jeg tror det kommer til å bety utrolig mye. Det er viktig å fortelle nye generasjoner at frihet ikke kommer gratis. I tillegg har skipet en enorm betydning som kulturarv for Norge. Dette er jo et fartøy som har en utrolig rik historie, sier Eriksen Søreide.

14 gjenlevende krigsseilere deltok på åpningen, hvorav to av dem kom helt fra USA for å delta på den høytidelige markeringen.

– Det er en utrolig fin gest av alle de ildsjelene til krigsseilerne som fortjener vår anerkjennelse, avslutter Eriksen Søreide.