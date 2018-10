– Jeg hadde ikke opprettet en slik aksjon hvis det ikke hadde dukket opp i feeden min. Det var lettvint og en fin ting å gjøre, sier Ina Skauen.

3. oktober fylte hun 33 år. Da valgte jubilanten å gjøre som stadig flere: Hun opprettet en innsamlingsaksjon til en veldedig organisasjon på Facebook.

Forslaget om aksjonen kom automatisk opp cirka en uke før den store dagen. Skauen valgte at pengene skulle gå til Leger Uten Grenser. Totalt fikk hun inn 1835 kroner.

– Jeg føler at disse aksjonene tok av i sommer. Det er en fin måte å gi oppmerksomhet til en person du ikke vanligvis ville gitt gave. Eller en venn som bor langt unna, sier Skauen.

Ina Skauen valgte å starte en innsamlingsaksjon til Leger Uten Grenser på bursdagen sin tidligere denne måneden. – Jeg har støttet de tidligere og synes det de gjør er bra. Derfor falt det seg naturlig å velge dem, sier hun. I etterkant av aksjonen fikk hun takkehilsen fra organisasjonen på siden sin. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kreftforeningen: – Vi opplever en formidabel økning

Det er ett år siden Facebook åpnet opp for at folk kunne starte egne innsamlingsaksjoner på bursdagen. For organisasjoner som kun baserer seg på innsamlede midler og gaver, har det vært en stor suksess.

Pressesjef i Kreftforeningen, Andreas Bjørnstad, opplyser at de på ett år har fått inn 20 millioner kroner. Totalt har det vært cirka 9000 aksjoner.

– Vi opplever en formidabel økning i gaver gitt via Facebook. De har laget en teknologi som gjør det enkelt for givere, sier Bjørnstad.

Han forteller at de i oktober i fjor registrerte 206 innsamlinger som til sammen ga Kreftforeningen 356.000 kroner. I september i år var det 2404 aksjoner. Det ble samlet inn 2.9 millioner kroner.

– Vi er imponert over det engasjementet vi ser i sosiale medier, og rørt over at så mange donerer gaver til oss, sier Bjørnstad.

Andreas Bjørnstad, pressesjef i Kreftforeningen, er svært takknemlig for at folk velger deres organisasjon når de skal gjøre noe samfunnsnyttig ut av bursdagen sin i sosiale medier.

Koster ingenting

– Kan folk som donerer penger være trygge på at pengene faktisk går til Kreftforeningen og ikke til Facebook?

– Ja, vår opplevelse er at man kan stole på dette. Midlene blir systematisk utbetalt til oss annenhver uke. Vi fører selv oversikt over opprettede innsamlinger og beløpene som blir overført. Det som blir overført stemmer godt overens med det som er forventet, sier Bjørnstad.

Han opplyser at det ikke koster organisasjonen noe å være med på dette.

Totalt fikk Kreftforeningen inn 580 millioner kroner i støtte i fjor.

Leger Uten Grenser: – Vi er dypt takknemlige

Leger Uten Grenser har til sammen fått over 3 millioner kroner i bursdags-innsamlingsaksjoner på Facebook det siste året. I tillegg ble det samlet inn svimlende 17 millioner kroner via Facebook til organisasjonen under «Et varmere samfunn»- aksjonen i mars. Den var en motreaksjon mot blomsterhavet Sylvi Listhaug mottok som følge av mistillitsforslaget.

Kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser, Nils Mørk, er svært glad for at folk velger å donere bursdagspengene sine til dem.

– Vi er dypt takknemlige for støtten til arbeidet vårt i felt og til pasientene våre, sier Mørk.

NRK har gjort flere henvendelser til Facebook for å få en kommentar til saken, men de har ikke tatt kontakt tilbake.