Gir Kristiansands gågater et nytt liv

– Det gjør noe med et menneske når det er litt farge og ikke bare grått sier Sedin Zunik fra KRS Gadekunstlaug.

Han har sammen med mange andre malt deler av gatebelegget mellom domkirken og peppes pizza i Kristiansand.

FRIVILLIG: Nour Kalash var også kunstner i hjemlandet Syria. Nå er hun med å pryde gatene under gadekunst 2017. Foto: Andreas Guthe / NRK

På laget har han fått med seg flere frivillige flyktninger fra Refugees welcome to Vest-Agder. De stortrives med å bidra. En av dem er Nour Kalash, hun har selv kunstnerisk bakgrunn fra Syria.

– Det er fantastisk moro å få være med på dette. Jeg er selv kunstner så jeg håper at jeg får lov å være med igjen på neste års gatekunstfestival sier Nour.

Flyktninger fra Syria hjelper til å med arbeidet i Gyldeløves gate. Foto: Andreas Guthe / NRK

Gir gata et nytt liv

– Det blir det vi kaller en leken løype hvor barn og voksne kan stoppe opp og bli nysgjerrige og inspirert sier Zunik.

Prosjektet skal nemlig bli til et sosialt og fargerikt møtested hvor folk kan gjøre hva de vil, enten det er å spille sjakk med megabrikker eller bare å ta seg en hvil på en av de såkalte "multifunksjonelle" benkene.

Her kan man både spille sjakk og ta seg en hvil. Foto: Andreas Guthe / NRK

Zunik forteller at folk ofte kan være litt skeptiske, men når ting blir ferdig og sperrebåndet er vekk så liker folk som regel resultatet.

– Selv om vi har sperrebånd under arbeidet nå har allerede folk kommet inn og satt seg ned på benkene her, det er et godt tegn sier Zunik.

Skal bli ny gågate

– Vi vet at det er mange som bruker denne gaten for å komme seg frem og tilbake fra markens, men få som stopper opp her. Det ønsket vi å gjøre noe med sier byplanlegger, Kristina Rasmussen i Kristiansand kommune.

Det er den nedre delen av Gyldenløves gate rett ved domkirken som nå blir fargelagt. Området hadde tidligere en rampe midt i veien. Den er nå vekke.

Gaten skal om to måneder bli gravd opp og restaurert. Da forsvinner kunsten, men vil være med å bestemme hvordan den nye gågaten skal se ut forteller Rasmussen.

– En kan si at vi gir kommunen en liten smakebit på hva som er mulig å gjøre med byrommet avslutter hun.