Gikk undercover for å avsløre drap

Politibetjenter skal ha gått undercover for å avdekke sannheten bak den dobbeltdraps-siktede Kristiansand-kvinnens liv, skriver VG. Møtene skal ha funnet sted ulike steder i Kristiansand. Kvinnen er siktet for drapet på sin ekssamboer og for drapet på sin far.