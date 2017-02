Gaupejakta stoppet

Gaupejakta i de fire fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder er stoppet. Det er klart etter at kvoten på to hunngauper er skutt. Leder i den regionale rovviltnemnda, Jørund A. Ruud, sier at det neppe er aktuelt å dele ut reserveløyva.