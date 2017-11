Går av som sykehusdirektør

Sørlandet sykehus sendt i en pressemelding med informasjon om at sykehusdirektøren går av som administrerende direktør til sommeren, og at arbeidet med å rekruttere ny direktør starter umiddelbart.

– Jeg har stor respekt for at han nå i samråd med styret går over i en annen rolle. Vi starter arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør umiddelbart , sier styreleder Camilla Dunsæd ved Sørlandet sykehus.

Styreleder Camilla Dunsæd sier styret ikke har stilt noe ultimatum. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Dunsæd sier til NRK at Olsen har vært direktør i 14 år og vært gjennom mange år med store oppgaver. Olsen vil holde fokus på oppgavene som administrerende direktø frem til han går av i juli 2018.

Les mer: Sørlandet sykehus

– Mistillit

Olsen har fått hard kritikk de senere årene, og senest i høst stilte de ansatte ved alle de tre sykehusene mistillitsforslag mot han.

Klinikktillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus i Arendal, Egil Hagen, er glad for at sykehusdirektøren går av til sommeren.

– Jeg tror vår mistillit til Olsen er en medvirkende årsak til at han går av, sier Hagen.

Styreleder Camilla Dunsæd innrømmer at mistillitsforslaget er en medvirkende årsak til at direktøren nå går av.

– Vi har hatt en dialog om hva som er den beste løsningen for sykehuset fremover og da har vi blitt enige om å gå over i andre oppgaver fremover, sier Dunsæd

Ikke bedt om å gå av

– Styret har blitt enige med Jan-Roger Olsen om at han går av som direktør for Sørlandet sykehus. Styret har ikke bedt ham om å gå, sier styreleder Camilla Dunsæd ved Sørlandet sykehus til NRK.

Hun sier styret ikke har stilt noe ultimatum.

– Vi ble enige om at det beste for Sørlandet sykehus er at han går av som direktør til sommeren og fortsetter i andre oppgaver, sier hun.

Olsen vil etter å ha sagt opp, ha ett års lønnet studiepermisjon. Han vil videre arbeide i ett år med andre oppgaver ved Sørlandet sykehus før han går av med pensjon.

– Dermed har vi muligheter til å benytte oss av den kompetansen han har. Det har vært snakk om forskjellige oppgaver, sier Dunsæd.