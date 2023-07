Ga opp golfen – nå drømmer han om 18 hull på egne bein

– Å se 29 år med golf forsvinne var et mareritt, forteller Gunnar Spørck.

I fjor vinter fikk den ivrige golferen blodpropp med komplikasjoner i høyrebeinet. Det førte til at han måtte amputere to ganger.

– Jeg har reist verden rundt og spilt golf. Å miste det var det verste.

På sykehuset lå han på samme rom som en kamerat som ikke var like overbevist om at dette var slutten. Sammen gikk de på et seminar om tilrettelagt golfing.

På seminaret ble det klart at Norges Golfforbund hadde en paragolfbil han kunne bruke. Noen uker senere stod den klar på Spørcks golfklubb.

Paragolfbilen hjelper Gunnar med å komme seg rundt på golfbanen så vel som å slå. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå, men med gode hjelpere går alt. Jeg har fått det til og det er moro og godt for selvtilliten, sier Spørck.

– Blir en annen mann

Ved hjelp av paragolfbilen kan Spørck stå på sitt gode bein når bilen har hjulpet han opp i stående stilling. Kameraten Gunnar Willy hjelper til med å legge ballen til rette.

– Jeg er ikke bedre nå, sier Gunnar Spørck med et smil i det han slår dagens første slag på Bjaavann golfklubb i Kristiansand.

Spørck er ikke like god som han var, men smiler likevel. For bare tre måneder siden hadde han ingen tro på at han noensinne skulle spille golf igjen.

– Han blir en annen mann når han får kommet seg ut på banen med en kølle i hånden, sier Willy.

Gunnar Willy er blant to kamerater som Spørck alltid har med seg når han er ute å golfer. Ved hjelp av bilen klarer han det meste selv, men trenger hjelp til å sette klar ballen for utslag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Handler om tilrettelegging

Paragolfbilen som Spørck har tatt i bruk er en av tre slike biler som eies av Norges Golfforbund. Det er også mulig å søke om lignende biler som hjelpemiddel fra Nav.

– Det handler om å tilrettelegge svingen. Selv om man kanskje tror at man aldri kommer til å spille golf så er det ganske fantastisk hva man kan få til hvis man er virkelig interessert og har lyst til å få det til.

Det sier inkluderingskonsulent Gøril Hansen i Norges Golfforbund som blant annet jobber med å gi flere muligheten til å være aktive i golfen etter egne forutsetninger.

– Vi har noen aktiviteter som vi legger til rette for hvert år. Vi som forbund har stort fokus på tilrettelagt golf, sier hun.

– For Gunnar har golfen vært en viktig del av livet. Det er veldig flott at det finnes hjelpemidler som gjør at han kan fortsette med idretten.

Inkluderingskonsulent i Norges Golfforbund Gøril Hansen mener at de aller fleste kan spille hvis interessen er der. Foto: Norges Golfforbund

Vil tilbake på egne bein

Ved hjelp fra gode kamerater og paragolfbilen har Spørck fått driven tilbake. Snart skal han tilbake i rehabilitering for å lære seg å gå med en ny protese.

– Håpet og målet er at jeg kan gå og spille golf med protesen til neste år. Jeg tror ikke jeg kan greie å gå 18 hull, men har som mål å klare det med en golfbil.

Før det skal han være starter under NM første uken i august. Der deltar to grupper med funksjonsnedsettelser.

– Jeg skulle ønske jeg kunne deltatt. Det er jeg ikke god nok til, men jeg gleder meg til å se dem, smiler Spørck.

Gunnar Spørck var langt nede etter amputasjonene og trodde han aldri kom til å spille golf igjen. Med hjelp fra gode venner og en paragolfbil er han tilbake på banen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK