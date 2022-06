– Det er en lettelse. Nå kan vi gå ferien i møte med en god følelse og begynne å forberede oss som alle andre.

Det sier Monica Lindgren om avgjørelsen i saken som ble behandlet i klagenemnda i Agder fylkeskommune torsdag.

Onsdag fortalte NRK om datteren Malin Lindgren (15), som ble nektet fritt skolevalg fordi hun har Downs syndrom.

Hun bor i Vennesla kommune, men ønsker å gå på videregående i nabokommunen Kristiansand.

Mens klassekameratene på ungdomsskolen kan velge blant flere skoler i Agder, måtte Malin gå på skole i hjembygda.

Argumentet fra fylket var transport.

Foreldrene klaget, og torsdag fikk de beskjed om at de har vunnet frem.

– Jeg er kjempeglad og veldig takknemlig for at de har tatt klagen til etterretning. Nå får Malin gå der vi tenker det er best for henne, sier Lindgren.

Mente tilbudet i hjemkommunen var like bra

Det er fritt skolevalg innenfor fylket du bor i, men for Malin var ikke det tilfelle.

Hun ville gå på hverdagslivslinja på en av de videregående skolene i Kristiansand, der hun har gode venner. Der er det også et annet opplegg enn i Vennesla.

Fylket mente at tilbudet med samme navn i hjemkommunen var like bra. Det var ikke Lindgren enig i.

– Det er langt ifra det samme. Det er som å sammenligne et studie i idrett med et studie i musikk, sa hun til NRK onsdag.

Her fikk Malin støtte fra Statsforvalteren, som mente fylket måtte gjøre en ny faglig vurdering av tilbudet.

Malin får nå gå på skole med vennene sine. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– En veldig god nyhet

Saken om Malin har opprørt.

Blant dem som har engasjert seg er Freddy de Ruiter i «Rådet for personer med funksjonsnedsettelser». Han er også aktiv i Autismeforeningen.

I dag er han glad på Malins vegne.

– Dette var en veldig god nyhet.

Han sier det betyr mye at noen går foran og sier ifra om diskriminering.

– Jeg tenker at fritt skolevalg må gjelde alle, og så gjelder det å ha et ekstra blikk på den enkelte. Vi må spørre hvordan vi kan tilrettelegge for at flest mulig unge skal få en best mulig skolehverdag.

De Ruiter sier han vil ta med seg Malins erfaringer i arbeidet i rådet, og prøve og bidra til at regelverket endres.

Høyre i Agder vil også ta grep, bekrefter gruppeleder Torunn Ostad.

– Det er utrolig flott at de fikk medhold i klagen sin, men denne saken viser at vi er nødt til å ta opp inntaksforskriften på nytt. Heldigvis for Malin så har hun vært med i et forhåndsopptak som gjør at hun har klagerett, men det er det ikke alle elever som har. Det må vi også se på, sier hun.

Inntaksforskriften i Agder skal revideres.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Fylkesdirektør for utdanning i Agder, Arly Hauge, sier at endringen har skjedd etter at klagenemnda har vurdert en større helhet, samt på bakgrunn av at de har fått noen råd av Statsforvalteren.

– Og etter en helhetsvurdering så vi at det var grunnlag for å endre det vedtaket som ble gjort tidligere, sier han.

Mamma Monica Lindgren sier de har kjempet for Malin. Hun håper de har kjempet for andre også.