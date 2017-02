Fungerende leder i Arendal Frp, Andreas Arff, er suspendert for tre måneder.

Samtidig fikk sju andre partimedlemmer advarsel.

Tre av de sju var til stede på møtet i natt; Odd Gunnar Tveit fra Birkenes, Magnus Stø Kittilsen fra Risør og Mariann B. Slettene fra Grimstad.

Terje Stalleland fra Grimstad er, etter det NRK erfarer, en av de sju som i natt fikk en advarsel fra Aust- Agder FrP. Partiet vil først senere i dag offentliggjøre navnene på alle som fikk advarsel.

Fornøyd med advarsel

Odd Gunnar Tveit fikk en advarsel. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etter at tre fylkestingsrepresentanter i høst stemte for å slå sammen agderfylkene, har det kokt i fylkespartiet, og eksklusjonsforslagene har kommet fra begge sider i konflikten og er altså rettet mot hele 18 av medlemmene.

– Jeg var jo redd for at jeg hadde blitt kastet ut, og det hadde jeg ikke lyst til, sa Odd Gunnar Tveit, da det var klart at han slapp unna med en advarsel.

– Jeg kommer nok til å være litt mer forsiktig nå fremover, fortsetter partimedlemmet.

Styremedlem, Mariann B. Slettene, fikk også en advarsel.

Styremedlem, Mariann B. Slettene, fikk også en advarsel. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg skal forholde meg til den og etterfølge fylkesstyrets krav, sier hun.

Magnus Stø Kittilsen, leder i Frp Risør, måtte også tåle en reaksjon i form av en advarsel.

– Det var jo nesten forventet når man ser det i lys av de andre sakene her, men jeg er glad jeg får lov til å fortsette fordi Frp betyr veldig mye for meg personlig, sier Kittilsen.

– Kommer styrket ut

Fylkesleder Peter A. Busch tror partiet kommer styrket ut av prosessen.

– Vi må fokusere sterkt på vår organisasjonskultur og på å samle fylkeslaget, sier fylkeslederen.

– Tror dere at dere vil miste et mandat ved stortingsvalget?

– Vi kommer til å jobbe beinhardt for å sikre vårt mandat. Vi mener vi har gode, dyktige folk og vi har den beste politikken, sier Busch.

Fylkeslederen legger ikke skjult på at det har vært en lang prosess.

Fylkesleder, Peter A. Busch, tror partiet kommer styrket ut av prosessen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Men jeg føler den har vært konstruktiv. Vi har jobbet oss gjennom, og det har vært viktig for partiet å kunne ta denne diskusjonen. Så håper jeg vi kan legge lokk på det som har vært og at vi kan gå videre, forklarer Busch.

Tidlig tirsdag kveld gikk det mot et kompromiss i Aust-Agder Frp under fylkesstyremøtet i Grimstad. Et forslag fra styremedlem Odd Gunnar Tveit om ikke å ekskludere noen ble diskutert av styremedlemmene.

Det hele endte med en suspensjon og sju advarsler på møtet.

Onsdag i forrige uke ble i tillegg lokallagsleder i Arendal, Bjørnar Solvei og partimedlem Ingart Blikra, ekskludert fra partiet.