Furre om dødsulykken

Kristiansand kommune vil undersøke hendelsesforløpet med politiet etter at en fem år gammel gutt kom under en kranbil og mistet livet på vei til Karuss barnehage. Kommunen har ansvaret for anleggsarbeid i området og vil finne ut om alle regler er fulgt, sa Furre i formannskapsmøtet i dag.