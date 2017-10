Funnet livløs i sjøen – bekreftet omkommet

Mannen ble funnet like ved Store Vardøya i Risørskjærgården. AMK meldte om ulykken like over klokken 12 søndag.

Mannen ble dratt i land på Skipsholmen, og ambulansepersonell kom etterhvert til stedet i båt.

Også et redningshelikopter fra Stavanger ble sendt til stedet.

Erklært død

Klokken 13.39 opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt at personen som ble funnet i sjøen er erklært omkommet av en lege på stedet.

– Vi var på stedet etter cirka 40 minutter. Det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lykkes dessverre ikke helsepersonellet å redde mannens liv.

Trolig en dykkerulykke

Det er en voksen mann som har mistet livet. Han er ikke fra distriktet der ulykken skjedde, opplyser politiet.

– Han var en del av et dykkerfølge på tre dykkere. Det var en av de to andre som varslet AMK om at mannen lå livløs, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Audun Eide, til NRK.

Har de andre dykkerene sagt noe om hva som har skjedd?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på. Vi jobber nå med varsling av pårørende og vitneavhør av de som var sammen med avdøde da ulykken skjedde.

Vi foretar også kriminaltekniske undersøkelser, sier Eide.