– Vi vet ikke årsaken til funnet. Det arbeides med å kartlegge og avdekke mulig årsak eller om det skulle dreie seg om en analysefeil ved prøven. Det er tatt nye kontrollprøver i dag. Kokevarselet vil gjelde inntil vannet friskmeldes, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr til kommunens nettsider.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr avdramatiserer situasjonen. Foto: Leif Dalen / NRK

Bakterien er funnet på Kvernhusheia

E.coli-bakterien er funnet i høydebassenget på Kvernhusheia. Det skal dreie seg om drikkevannet til de som bor på Kvernhusheia, Jærnesheia, Skinnerheia, Buhusheia og Jærneskollen.

Tre personer har sagt til kommuneoverlegen at de har fått diaré, men kun én av disse bor i det aktuelle området.

E.coli er et fellesnavn på en gruppe bakterier i tarmsystemet til mennesker og dyr. Ifølge Folkehelseinstituttet er de aller fleste E.coli-bakterier vanligvis ufarlige og forårsaker ikke sykdom så lenge de oppholder seg i tarmen.

Rørene spyles etter at det er funnet E.coli-bakterier i bassenget på Kvernhusheia. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Spyler rør og legger om vannet

– For sikkerhets skyld har vi kjørt full pakke med kokepåbud, spyling av rør og omlegging av vannet til et annet høydebasseng, i tillegg til rensing av det høydebassenget man nå mistenker, sier kommuneoverlegen til NRK.

Han sier det kommer svar på en ny prøve i morgen, og at denne etter alt og dømme ikke vil vise funn av bakterien. Haarr har bedt alle som bor i det aktuelle området om å kontakte ham direkte om de har opplevd oppkast og diare de siste dagene.

Han sier ingeniørvesenet har full kontroll på situasjonen, og gjentar at det sannsynligvis ikke er noe å bekymre seg for. Han understreker likevel at utbrudd av en slik bakterie ikke er noe man kan gardere seg mot

Foreløpig skal det ikke gjøres noen ytterligere undersøkelser av hva som gjorde at det ble funnet E.coli-bakterier under prøvene.