Funn av skadet person – døde på sykehuset

Politiet ber om tips i saken.

Grønn allværsjakke

Politiets siste sikre observasjon av mannen er gående i Markens gate ved Dronningens gate søndag klokken 02:52. Han gikk da i regning mot sjøen.

Dette er det siste tidspunktet politiet har observasjoner av vedkommende.

– Mann var ikledd en grønn allværsjakke, sier politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland.

Politiet sier mannen hadde på seg en slik jakke da han gikk fra Markens gate ned mot Tangen natt til søndag. Foto: Politiet

Politiet ønsker nå tips fra personer som kan ha observert mannen mellom Markens gate og Skansen natt til søndag om å kontakte politiet. Tidsrommet er mellom kl. 02:50 og 07:45

– Det bes også om at personer som har beveget seg langs strandpromenaden mellom Tangen og Markens gate i samme tidsrom om å kontakte politiet. Mannen var iført en grønn allværsjakke. Mannen var om lag 167 centimeter høy og hadde grått hår, sier hun.

Den omkomne er en mannlig norsk statsborger i 60-årene, opplyser Hobbesland.

Politiet sperret av området for å sikre sport da mannen ble funnet søndag. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Mannen ble funnet kritisk skadd søndag morgen kl. 07.45. Da ble han fraktet til sykehus hvor han døde onsdag.

Etterforskes ikke som en straffesak

Mistenker dere noe kriminelt?

– Saken er som den er fra første stund en undersøkelsessak. Vi forøker å finne ut hva som har skjedd, sier politiadvokaten.

Hobbesland forklarer at hvis de skal over i etterforskning av en straffesak må det være mer sannsynlig at det har skjedd noe kriminelt.

Mannen ble funnet med skader på kroppen, kan det bety at det har skjedd noe kriminelt?

– Det at noen har en skade på kroppen kan være forening med at man har vært utsatt for noe kriminelt. Men det betyr ikke at det er det, det finnes mange årsaker for at man får skader på kroppen, sier Hobbesland.

Mannen ble funnet bevisstløs, med synlige spor av vold i ansiktet, ifølge vitner Fædrelandsvennen har snakket med.

Politiet vil ikke uttale seg om dødsårsaken på dette tidspunktet.

– Det er en del av vår undersøkelse, men det vil bli utført obduksjons av mannen.

To personer i utebasseng

Politiet sier de også har informasjon om at to personer benyttet utendørsbassenget til badelandet Aquarama denne natten og at en annen person var i kontakt med de to som badet.

– Vi ber om at disse personene kontakter politiet. De kan ha viktig informasjon politiet kan benytte videre i sine undersøkelser, sier Hobbesland.

Fått inn noen tips

Hobbesland bekrefter ovenfor NRK at de har fått inn noen tips, men kan ikke kommentere de nærmere.

– Vi fortsetter med å gjennomføre tekniske og taktiske undersøkelser i saken, og det vil vi fortsette med videre denne uken.