Funn av levninger i sjøen i Brufjellhålene

Fredag har dykkere fra brannvesenet gjort funn av en død person i sjøen ved Brufjellhålene, på grensen mellom Agder og Rogaland.

Funnet er gjort i forbindelse med et planlagt søk etter en polsk statsborger i 20-årene, som har vært savnet siden 24. mars.

Mannen og kjæresten gikk tur i området da de falt i sjøen, og kvinnen ble funnet omkommet etter kort tid.

Personen ble funnet på 18 meters dyp, opplyser politit i en pressemelding.

Pårørende er informert

– Personen bærer preg av å ha ligget lenge i sjøen. Personen er ikke identifisert, men funn på stedet tyder på at det er savnede som nå er funnet, sier politistasjonssjef i Flekkefjord og Kvinesdal politistasjonsdistrikt, Liv Versland Seland.

De pårørende til den savnede mannen fra Polen er informert om funnet. Det er heller ingen andre som er meldt savnet i området, ifølge politiet.

– Den omkomne ble først observert under et urelatert søk på samme sted i august, men værholdene gjorde at det ikke kunne foretas ytterligere søk før nå, sier Seland.

Flere dødsulykker

Flere utenlandske turgåere har de siste månedene mistet livet etter å ha gått ut til de populære Brufjellhålene i Flekkefjord.

For rundt tre uker siden hadde Flekkefjord kommune møte med politiet etter at det ble funnet nok en død person i sjøen ved det kjente turistmålet.

I forbindelse med møtet sa rådmannen i Flekkefjord, Bernhard Nilsen, at de vil ta en ny gjennomgang av strekningen fra Brufjell og ned til Brufjellhålene.

Det er for å se på om informasjonen om ruta eller merkingen ned til selve Brufjellhålene skal endres.

I tillegg vil de undersøke mulighetene for å få etablert en bedre mobildekning i området.