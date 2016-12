– I år har det vært ekstremt stor pågang. Folk har sendt mail, ringt og kommet ned på kontoret for å spørre om de kan få feire jul på bymisjonen, sier leder for frivillighetssentralen på Kirkens Bymisjon i Kristiansand, Marit Skjærli

Tradisjonen tro, arrangerer organisasjonen juleselskap i Kirkens Bymisjons lokaler i Gravane i Kristiansand. I utgangspunktet var det satt et tak på 60 personer. Nå er det 70 påmeldte, og kapasiteten er helt sprengt.

– Akkurat nå skulle jeg ønske at vi hadde et lokale som var dobbelt så stort, sier Skjærli.

Videreformidler forespørsler

Hun har vært i kontakt med pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand, for å høre om de har ledige plasser, og har fått beskjed om at hun kan videreformidle nye henvendelser til dem.

Leder for frivillighetssentralen på Kirkens Bymisjon i Kristiansand, Marit Skjærli. Foto: Kristin Søvik

Det har hun allerede gjort. Da hun torsdag kveld fikk en forespørsel fra fem personer som sammen ønsket å feire en alternativ jul på bymisjonen, ba hun dem om å heller ta kontakt med Filadelifia.

– Det er en ting å si nei til fem som har tenkt å feire sammen. Det er mye vanskeligere når det er snakk om enkeltpersoner. Jeg håper det ikke blir nødvendig å stenge døra for noen, sier Skjærli.

Tradisjonell julefeiring

Når dørene åpner klokken 17.00 julaften, vil det være duket for en tradisjonell julefeiring med blant annet julemat, underholdning og quiz.

Ifølge Skjærli er det forskjellige grunner til at de påmeldte vil feire jul hos bymisjonen. Det er mennesker i alle aldre.

Det årlige arrangementet, er avhengig av hjelp fra både frivillige og ansatte.

Kokk og sjef på kjøkkenet, Paul Erling Backstrøm, har tidligere slitt med alkoholmisbruk. Nå er han i arbeidstrening på Kirkens Bymisjon, og blir en av mange som skal feire jul der.

– Å lage mat denne dagen er min er min måte å si takk for hjelpen jeg har fått og for at jeg får være her. Jeg gleder meg, sier Backstrøm.