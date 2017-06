Full splid om mat i SFO

– Kunnskapsministeren bør følge opp med mer økonomi slik at barnehager, skoler, og de barna som går på SFO får muligheter til å lære seg sunne matvaner, sier Henriksen.

Kari Henriksen (Ap) mener kunnskapsministeren må ta ansvar for å få sunnere mat inn i SFO. Foto: Nina Kristiin Vraa

NRK har de siste dagene avdekket at det serveres mye dårlig ferdigmat på SFO-ene på Sørlandet, og at det er avhengig av ildsjeler om maten er sunn.

– Viktig tiltak

Hun viser til UiA som har gjort en studie som viser at når barn og unge får erfaring med å spise sunt er dette noe de følger opp senere i livet. Nå mener hun at kunnskapsministeren må ta ansvar.

– Dette er et viktig tiltak og det er viktig å ha et godt balansert mattilbud som barn. Derfor mener jeg Isaksen ikke kan lene seg tilbake. Han har ansvar for at dette blir gjennomført, sier Henriksen.

Fungerer godt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det bør være opp til lokalpolitikerne å bestemme hva det bevilges penger til.

– Det er opp til kommunene om man skal ha matservering på SFO, så de må bestemme hvor mye de ønsker å bruke på matservering, sier han.

Torbjørn Røe Isaksen sier kommunene ikke er lovpålagt tilby mat på SFO. Kommunene må selv bestemme hva de vil prioritere, mener han. Foto: NRK

Kunnskapsministeren mener at dagens ordning fungerer godt, og viser til at både Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet har laget retningslinjer som anbefaler et sunt og variert norsk kosthold.

– Jeg mener vi ikke trenger flere detaljerte føringer på SFO fra nasjonalt hold. De viktigste prioriteringene våre i skolen bør være at elevene lærer mer, fortsetter han.

Mener Isaksen fraskriver seg ansvar

– Helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer fordi vi vet at det er forskjellig grad av sunn ernæring for barn, og et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har er å få barn til å spise sunt, sier Henriksen i Ap.

Hun kritiserer regjeringen for å ønske å gjennomføre mange tiltak, men at svært lite blir gjort. Hun viser til at Arbeiderpartiet gjennomførte tiltak da de satt med makten.

– Vår regjering innførte frukt i skolen, som Høyre kritiserte og fjernet da de kom i regjering.

Kvitteringer fra de største SFOene i Kristiansand, Gimstad og Farsund, viser at det går i mye pølser, pizza og pasta. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Kommunen har ansvaret

Isaksen på sin side påpeker at kommunene ikke er pålagt å tilby matservering på SFO, selv om mange gjør det.

– Retningslinjene fra Helsedirektoratet er et godt verktøy for skole og kommuner for å tilrettelegge for gode matvaner. I samarbeid med foreldre er det skole og kommunene som til syvende og sist er de som har ansvaret for barnas kosthold, avslutter Isaksen.