Full fart på sykkel i snøen

Det er litt uforutsigbart, man vet ikke helt hvordan forholdene er før man går ut å ser, sier Morten Sundstøl Trædal.

– Sinnsykt gøy!

Kameratene driver med terrengsykling året rundt, men én av de beste årstidene er vinteren. Ifølge Kiledal har de holdt på med vintersykling siden de for alvor satset på to hjul.

Sørlandet har sjeldent lange vintere, så derfor er det ekstra gøy når frosten og snøen først kommer.

Morten Kiledal og Morten Sundstøl Trædal i aksjon. Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er sinnsykt gøy. Det er en annen type sykling enn det man er vant til. Jeg liker best å kjøre nedover fordi det er vanskelig å sykle oppover om vinteren.

Fordelen med vintersykling er frost i bakken. Myrer og vann er frosne. Bakken er veldig fin å sykle på, lite vegetasjon som er i veien, forteller Morten Kiledal.

Ukjente forhold

Om vinteren er det mange som bruker piggdekk på syklene. Trædal misliker piggdekk. Han unngår i stedet å sykle på steder hvor det er veldig glatt.

– Det er mye gøyere uten is og spennende fordi man vet ikke hvordan forholdene er under snøen, sier han.

Bare det ikke er for mye snø. Når det er barfrost er det veldig bra å sykle. Skogen er mer åpen når det er lite vegetasjon, sier Kiledal.

Sykkelidyll i solnedgang. Foto: Morten Sundstøl Trædal / Privat

Flere fall - færre skader

– Er det ikke farlig med terrengsykling om vinteren?

– Jo, det er det. Sykkelen går alle veier. Man må bare stole på at sykkelen gjør jobben. Holder man seg på kjente stier, og kjenner terrenget, så man vet hvor det kan bli glatt og farlig.

Ifølge Trædal blir det flere fall om vinteren i forhold til resten av året, men til gjengjeld er det ikke så mange skader.

– Man kjører ofte litt seinere om vinteren. Bremser man - kan man skli, sier han.

Trofaste sykler

Syklene fungerer stort sett like bra om vinteren som på sommeren. Det eneste problemet sykkelentusiastene kan få er at oljen i de hydrauliske bremsene og de hydrauliske setepinnene, blir for tykk og bruker litt tid på å fungere riktig.

Er man ute og sykler i kulda dagen før, så kommer det ofte inn litt vann her og der. Hvis sykkelen da blir parkert i en kald bod kan det fryse.

– Derfor er det lurt at man setter sykkelen inn i et varmt rom før man skal ut i kulda, sier Trædal.

