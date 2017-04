Full Ap-splid om KRLE

I det opprinnelige forslaget til programutkast var det en delt innstilling i spørsmålet om hvorvidt K-en skal bort eller bli. Både partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik ønsker å beholde K-en.

Kristen kulturarv

Det er også stortingsrepresentant i Aust-Agder, Freddy de Ruiter enig i.

– Jeg er enig med dem som ønsker at K-en skal bli. Vi har en kristen kulturarv og vi må ta hensyn til det, sier de Ruiter til NRK.

Han sier at vi også lever i en flerkulturelt og flerreligiøst samfunn og at vi må ta høyde for det, men at det må gå an å gjøre begge deler. Det blir som å drive selvutsletting ved å fjerne K-en i faget, og jeg tror ikke det vil ha en stor politisk betydning å fjerne bokstaven.

– K-en har en viktig symbolsk betydning og at en fjerning heller vil skjerpe motsetningene enn å fjerne dem. Jeg tror heller ikke det vil få en stir betydning innholdsmessig men det sender et signal til resten av befolkningen. Dette rører noe ved den norske folkesjela, sier de Ruiter.

Klarer ikke enes

Lørdag morgen ble det klart at heller ikke partiets redaksjonskomité, som de siste dagene har jobbet med å sy sammen omforente løsninger i stridssaker, klarte å enes om en felles holdning. Tre av komiteens medlemmer støtter at K-en blir tatt ut, slik også AUF-leder Mani Hussaini og stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt ønsker.

En annen som ikke ønsker å beholde K-en er Kai Steffen Østensen, som er stortingskandidat i Vest-Agder Ap.

– Vi er alle mennesker med ulike historier og ulike tradisjoner. Norge er et mangfoldig samfunn, det skal også skolen være. Da strider det tvert imot at man skal favorisere en religion fremfor en annen, forklarer Østensen.

Ønsker å skape forståelse

Østensen presiserer at han er delegat fra AUF og uttaler seg på vegne av dem. Han sier at han forstår at noen mener det handler om den norske kulturen, men dette er feil måte å implementere vår historie i skoleplanen.

– Jeg sitter også i bispedømmerådet i Agder og Telemark, det til tross, mener jeg at K-en er usosial når den spiser opp 50 % av faget. Det er like viktig for ungdommer på Sørlandet og i Norge å lære om de som ikke er kristne.

Østensen forklarer at det handler om å skape forståelse for andre og det handler om å forebygge både fremmedfrykt og ekstremisme med kunnskap og toleranse.

Senere lørdag ettermiddag skal landsmøtet stemme over forslaget.