Frykter vind og torden

– Sivilforsvaret er våre beste venner, sier brannsjef i Kristiansand, Jan Røilid.

Klokken 12.00 ble 20 nye personer fra Sivilforsvaret satt inn i etterslukkingen. I tillegg til disse er ett skogbrannhelikopter koblet inn i arbeidet.

I løpet av natt til fredag begynte brannvesenet å få kontroll på ytterpunktene av skogbrannen som til nå har herjet på over 200 mål i Aust-Agder. Til tross for dette er det fortsatt ekstremt mye glør i området som fort kan spre seg.

– Gårsdagens plan om å bekjempe brannen fra fire sektorer funket bra. Dette gjentar vi i dag for å unngå at brannen sprer seg fra de fire ytterpunktene og starter nye branner, forteller Røilid.

Brannsjef, Jan Røilid. Foto: Kristin Olsen / NRK

Sterk vind og mulig torden

– Vi har fått noen regndråper nå, men vi frykter at det vil komme lyn og torden slik det er varslet. Hvis det skjer, da er vi tilbake til start og alt er like gale igjen, sier Kjell Christian Knarvik, vaktleder ved 110-sentralen i Agder.

– Hjelper regnværet dere noe?

– Nei, ingenting. Det må regne mye i flere dager for at situasjonen skal bli bedre, bekrefter Knarvik.

Brannen i Birkenes oppstod i området Vindslandsheia og har foregått på flere åssider og topper. Med vinden som er i området er nettopp dette stedet utsatt med tanke på ytterligere spredning.

– Det å forhindre at glør sprer seg gjennom vinden er prioritert. Vinden er bekymringsverdig og vi jobber med å sette opp buffersoner for å hindre at glør sprer seg, forteller Røilid.

Etter utallige branner over hele Norge, men spesielt Sør-Norge er brannsjefen klar på at slukkingsarbeidet i Birkenes må ha god effekt. Nye branner vil vært kritisk ut ifra tilgjengelige ressurser for øyeblikket.

– Får vi parallelle branner er vi meget sårbare. Det er ikke veldig mange folk tilgjengelig, så det var spesielt gledelig å få hjelp fra Sivilforsvaret, sier brannsjef Røilid.

Flere steder brenner det langt nedover i jorden. Disse blusser opp med jevne mellomrom. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Etterforsker brannårsaken

Grunnen til brannen er foreløpig ukjent, men siden fredag har mistanken vært rettet mot turister som har gjort opp bål i området. Lørdag morgen bekrefter politiet at sak er opprettet og at de vil etterforske årsaken.

Ifølge politiets vaktleder ved operasjonssentralen i Agder er det for tidlig å si noe om det er norske eller utenlandske turister som står bak.

I går var det flere synlige gjenstander som gjenglemte ølbokser på stedet hvor brannen mest sannsynlig startet. Disse er innhentet for å sikre spor.

– Vi kommer til å sikre oss DNA gjennom disse ølboksene, så får vi se om vi finner noen andre spor vi kan sikre, sa Martin Tesaker, innsatsleder ved Agder politidistrikt til NRK i går.

Politi og brannvesen på inspeksjon av teltplassen fredag ettermiddag. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Fredag ettermiddag valgte også brannvesenet i Agder å jobbe med å henvende seg til alle nyankomne turister for å advare om den ekstreme brannfaren i Norge.