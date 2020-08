Frykter skyhøye hotellpriser har skremt bort turister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er redd for at bransjen har skremt bort turister for de kommende sesongene. Nå hadde vi en unik mulighet til å markedsføre oss, sier Pål Erik Jahnsen.

Hotelldriveren ved Tvedestrand fjordhotell tar et oppgjør med sin egen bransje:

Han mener mange i overnattingsbransjen var for grådige i sommer.

I juli var hotellene flere steder på Sørlandet smekkfulle.

Flere turister opplevde at et hotellrom kostet rundt 4.000 kroner per natt. En helg kom fort på over 10.000 kroner for én familie.

– Jeg synes det er trist. Man har vært både grådig og lite omtenksomme ved å få inn masse penger nå, og ikke tenke langsiktig, sier Jahnsen.

Jahnsen mener bransjen har vært altfor grådig denne sommeren. Foto: Jon Gelius / NRK

På Tvedestrand fjordhotell har de en fast sommerpris på 1795 kroner per natt. Den prisen har de holdt på også denne sommeren, til tross for stor etterspørsel.

– I juli fikk vi rundt 40 telefoner hver dag fra gjester vi måtte avvise.

– Vi kunne ha tatt mye mer for én natt, men vi vil heller at folk skal komme tilbake, sier Jahnsen.

På hotellpristoppen

NRK sjekket i sommer hotellpriser i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bodø og Kristiansand. I alle tilfeller var Kristiansand dyrest. Også andre sørlandsbyer hadde høye priser for én natt.

– Prisene er altfor høyde for vanlige mennesker. Vi hadde ikke forventet oss dette og har sammenlignet prisene med andre byer. Det er adskillig høyere her, sa turist Kjell Einar Halse i et intervju med NRK i sommer.

I juli måtte man ut med 4000 kroner for en natt på hotell i Kristiansand. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det føles dyrt

Daglig leder i turistorganisasjonen Visit Sørlandet, Synnøve Elisabeth Aabrekk, avviser at det råder en grådighetskultur. Hun forsvarer høyere pris når etterspørselen er som størst.

– Det er klart det føles dyrt, men nå er vi også glade for at de som ha betalt 4000 kroner for en natt er veldig fornøyde.

Hun påpeker at gjennomsnittsprisen for hotell i juli ligger på 1600 kroner for én natt.

– Det er en helt normal pris for et dobbeltrom med god standard, mener Aabrekk.

Daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk i Visit Sørlandet Foto: Jon Gelius / NRK

Hotelleieren i Tvedestrand frykter nå at norske turister vil droppe Sørlandet neste sommer etter å ha betalt dyrt i år.

– Min bekymringen går på at det ble for dyrt, sier Pål Erik Jahnsen.

Vant til Syden-priser

For første gang på mange år har nordmenn som vanligvis reiser til land som Kroatia, Italia og Frankrike om sommeren, feriert i Norge.

Da har de fått kjenne på norske priser på hotell, alkohol og restauranter, mener markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

– De har nok en gang fått bekreftet at Norge er dyrt i å feriere i, sier han.

Markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania. Foto: Høyskolen Kristiania

Han synes hotelleieren fra Tvedestrand har gode poeng i sin kritikk mot bransjen, men at Sørlandet ikke skiller seg ut på noe vis.

– Norge er dyrt, særlig hvis man skal overnatte på hotell, spise middag ute og kanskje kjøpe en flaske vin til maten. Da ryker feriepengene fort.