Frykter seksuelt mangfold skader ungdommer

Etter at en ung mann i vinter ble nektet å delta i Iveland bedehus' sanggruppe, har homodebatten blusset opp på Sørlandet. Organisasjonen Normisjon som står bak verdidokumentet som hindrer homofile i å bidra i menigheten, har fått hard kritikk.

I dag gikk 11 menighetsledere på Sørlandet ut og støttet Normisjons rett til å stå på et tradisjonelt syn.

– Ikke minst barn og unge opplever nå nye og krevende utfordringer i møte med mange ulike former for kjønn og seksualitet (..) Usikkerhet og forvirring, eksperimentering og identitetsproblemer kan lett bli resultatet for mange barn og unge, skriver menighetslederne i et leserbrev i Fædrelandsvennen.

Sitatet er hentet fra avsnittet som handler om hvilke konsekvenser samliv- og homodebatten har.

– ​Det norske samfunnet ​er i ferd med å tilpasse seg en radikal kjønnsideologi som vil snu opp ned på mye av det vi kjenner. Denne ideologien definerer kjønn som uvesentlig (..) Målet er et grenseløst seksuelt mangfold, der forskjellen på norm og unntak blir opphevet, skriver menighetslederne.

– Veldig provoserende

At det er utfordrende å være ungdom nå, på grunn av et liberalt syn på kjønn og seksualitet, mener Mathias Torjussen i organisasjonen Skeiv ungdom er tullete å si.

– Det er veldig provoserende. Det er tvert imot lettere å være ungdom nå, siden folk tør å snakke om ting som tidligere har vært tabubelagt. Forskjellige seksualiteter er ikke noe som har oppstått de siste årene.

Skeiv ungdom reiser rundt med skoleprosjektet «Restart» hvor de setter søkelys på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

– De som er forvirret, er ofte de voksne, ikke barna. Elevenes foreldre har størst utfordring rundt både kjønn og seksualitet. De klarer ikke sette seg inn i andres situasjoner like godt som barn.

Mathias Torjussen er fra Kristiansand. Foto: Privat

Kaller det sterke overdrivelser

Religionsredaktør i Vårt Land, Alf Gjøsund, reagerer på menighetsledernes frykt for «et grenseløst seksuelt mangfold».

– Det er sterke overdrivelser. Veldig mange konservative kristne har en tendens til å tro at «nå går alt i oppløsning». Jeg tror de maler Fanden på veggen. Det er ikke sånn det er i ferd med å bli.

Han understreker likevel at det er viktig å godta at menigheter har et tradisjonelt syn på bibeltolkningen.

Medforfatter av leserinnlegget og regionleder i Misjonssambandet, Eivind Jåtun, ønsker ikke å kommentere leserinnlegget eller den spesifikke saken. På generell basis sier han at det er trist når situasjoner som skaper splittelse i menigheten oppstår.