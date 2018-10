Frykter nytt bygg kan rase – naboer evakuert

Fredag var politi og representanter fra Gjensidige forsikring på befaring på stedet der en bygning plutselig raste sammen torsdag.

– I første omgang handler det om å sikre at ikke mer av bygningen skal rase sammen, sier etterforskningsleder i Kristiansand politidistrikt, Odd Even Thorsen.

Han forteller at det nå er lagt en plan for arbeidet videre, inkludert opprydding på tomta hvor politiet skal være til stede. Når det er gjort, skal tomta undersøkes nærmere for å prøve å finne ut hvorfor det gikk så galt.

Etter dagens befaring ble det også gjort funn som førte til evakuering av nok en leilighet, denne gangen i en annen bygning enn den som raste ut. Bygningen står på andre siden av byggetomta, der det pågikk arbeid da raset startet.

Fredag var politi og forsikringsselskap på befaring på stedet. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Kan ta tid å finne årsaken

BICO bygg og innredning AS er hovedentreprenør for arbeidet som pågikk. Administrerende direktør i firmaet, Øystein Glad, sier det var en rørlegger og murere som jobbet på tomta da bygningen på nabotomta begynte å rase sammen.

På spørsmål om det foregikk arbeid som medførte rystelser av noe slag, svarer han at det kan han ikke si noe om. Ifølge ham, var gravemaskinen som hadde vært i bruk, tatt opp.

Når de kan få svar på hva som var årsaken til at bygningen raste sammen, vet han ikke.

– Saken ligger nå hos politiet. Vi må forholde oss til tiden de trenger og vil avvente til de har sagt sitt, sier Glad.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Arbeidet på branntomt

Tomta der det pågikk arbeid er en branntomt. Huset som stod der før, ble revet etter at det fikk omfattende skader i en dramatisk brann 30. mars i fjor. Nå skulle ting klargjøres for ny bygging på tomta, og det var under arbeid med dette at nabobygningen raste sammen.

Hendelsen har skapt oppstandelse i nabolaget, og mange skuelystne ville se den sammenraste bygningen med egne øyne. At kvinnen som ble med raset fra andre etasje, kom unna det hele uten store skader, er vanskelig å forstå.

– Når jeg står og ser på dette, skjønner jeg ikke hvordan noen kan ha overlevd. Hun har jo fått et helt tak over seg, sier Ida Sæli.

Kvinnen som ble reddet ut av arbeiderne som var på stedet og brakt til sykehus etter hendelsen, er fremdeles innlagt på sykehus. Hun skal ha fått ryggskader.