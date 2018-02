For øyeblikket er 76 kunder strømløse i Marnardal i Vest-Agder. Mannskaper er i ferd med å finne og rette feilene, oppplyser Agder Energi Nett.

Selskapet sier lørdag formiddag at det er mye tung snø- og islast på strømlinjene flere steder, og det kan oppstå mange flere strømbrudd dersom disse ryker som følge av vekten.

– Snøtunge trær utenfor ryddebeltet kan også forårsake strømbrudd dersom de bøyer seg, eller brekker, over strømlinjene, forklarer strømselskapet.

Mer nedbør det neste døgnet i form av tung snø, i kombinasjon med vind, øker risikoen for strømbrudd.

– Meteorologene melder om at snøgrensen vil kunne gå helt ned til kysten, og Agder Energi Nett er forberedt på at kan oppstå strømbrudd helt til fjæresteinene på Sørlandet.

Lørdag morgen har det snødd flere steder på Sørlandet helt ut til sjøen. Trafikken har ikke blir berørt i nevneverdig grad. Statens vegvesen opplyser til NRK at snøen legger seg på hovedveiene rundt Kristiansand, men de har ikke registrert trafikkproblemer.

– Vi har brøytemannskaper ute som holder unna, sier vegvesenets trafikkoperatør ved 10-tiden.

Kan ta tid å finne bruddene

Det er varslet mest nedbør natt til søndag og utover formiddagen.

– Dersom det oppstår strømbrudd vil det i et slikt vær ikke være mulig å bruke helikopter for å avdekke hvor det er feil i linjenettet. Det betyr at det vil ta lengre tid for å finne feilstedene, fordi montører da må befare linjenettet til fots. På grunn av snømengdene i terrenget vil det derfor kunne ta tid før montørene kan komme frem til feilstedene, opplyser Agder Energi Nett i en pressemelding.

Skogen er ustabil etter forrige runde med mye tung snø over Sørlandet. Trærne utenfor ryddebeltene har flere steder stått nedtynget av snø, og etter en kald periode kommer det nå mer tung, våt snø.

– Vær forberedt

De anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig og ikke minst tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen.

De minner om at ved fare for liv og helse må publikum kontakte kommunen eller nødetatene.

Mye tung snø og is fører til at strømlinjer henger i farlig lav høyde flere steder på Agder.

– Dersom man oppdager lavthengende strømlinjer, linjer som har falt på bakken, og trær som har falt ned på linjene, er det viktig å holde god avstand, opplyser Agder Energi Nett, og minner om at berøring medfører livsfare.

– Strømlinjene må ikke berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet. Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene, presiserer de.