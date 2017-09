Frykter nedleggelse av lokalsykehus

Dersom Sørlandet sykehus blir et universitetssykehus vil det bety slutten for sykehusene i Arendal og Flekkefjord. Det sier stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap). Åshild Bruun-Gundersen (Frp) ønsker at sykehuset får en slik status.